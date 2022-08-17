Didem Arslan Yılmaz, Hamit'in ailesiyle küçük Yasin'i kavuşturdu!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 466. bölümünde; Türkiye'nin konuştuğu çılgın temizlik işçisi Hamit, 2 yıldır göremediği oğluna kavuşabilmek için Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurdu.

Didem Arslan Yılmaz, Hamit'in ailesiyle küçük Yasin'i 2 yıl sonra kavuşturdu.

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