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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dicle Nehri'ne atlayan 14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu

        Dicle Nehri'ne atlayan 14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu

        Şırnak'ta, Dicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan ve arama- kurtarma çalışmaları 10'uncu gününde süren Zelin Ç.'nin (14) cansız bedenine Suriye'nin Hani köyünde ulaşıldı. Köylüler tarafından bulunan Zelin'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 19:36 Güncelleme: 06.12.2023 - 19:36
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        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
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        Şırnak AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Cizre ilçesinde 27.11.2023 tarihinde yaşanan boğulma olayında, kayıp kızımızın Suriye'nin Hani köyünde bulunduğu bilgisi alınmıştır. 10 günden beri Şırnak AFAD koordinasyonunda aralıksız canla başla çalışan bütün ekiplerimize, Diyarbakır AFAD, Elazığ AFAD, Van Emniyeti, Cizre Belediyesi, Cizre Kaymakamlığı, Cizre Emniyeti, Şırnak AFAD çalışanlarına ve Kızılay'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kayıp şahsın ailesine sabır diliyoruz" denildi.

        8 YILDIR ANNE BABALARINDAN UZAK KALDILAR

        Çocukların amcası İdris Çalış da yeğenlerinin 8 yıldır anne ve babalarından uzak kaldıklarını ve bu yüzden bu yola başvurduklarını düşündüğünü söyledi.

        KARDEŞLERDEN BİRİ KURTULDU

        Olay, 27 Kasım'da, Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarında meydana geldi. Kız kardeşler Zilan (16) ve Zelin Ç., Dicle Nehri'ne atladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle nehre giren bölge halkı, Zilan'ı kurtardı. Zilan Ç.'nin kurtarılma anı, cep telefonu kamerasına yansırken, akıntıya kapılan Zelin için arama çalışması başlatıldı. İlk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zilan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Zelin Ç.’yi arama kurtarma çalışmaları, 10'uncu günde son buldu.

        PSİKOLOJİLERİ BOZULMUŞTU

        Öte yandan, kardeşlerin anne ve babasının yaklaşık 8 yıldır yurt dışında olduğu, amcalarının yanında kaldıkları ve ebeveynlerinden ayrı kaldıkları için psikolojilerinin bozuk olduğu ve bu nedenle intihara kalkıştıkları üzerinde duruluyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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