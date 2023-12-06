Eski eşinin erkek kardeşi tarafından tehdit edildiğini de iddia eden Şirin, nafaka bedelini yanlış hesaba gönderdiğini söyleyerek, "Oğlan kardeşi beni tehdit etti. Telefonla arayıp, 'Seni öldürüp denize atacağız' dedi. Sonrasında benden şikayetçi oldu. Nafakayı ödemedim diye beni mahkemeye çıkardılar. Oysa ben nafakayı ödemiştim. Yanlışlıkla başka hesaba göndermişim. Beni mahkemeye çıkarıp, tutukladılar. Bu yaştan sonra cezaevi çekilecek gibi değil. Hapishanenin en yaşlısı bendim. Şu anda 83 yaşındayım, resmiyette 81 yaşındayım. 2022 yılında ödediğim nafaka ücreti başka hesaba gitmiş, onun için beni tutukladılar. Benim nafakamı bir hayırsever ödedi, bugün de serbest kaldım. Nafaka ücreti olan 5 bin 700 TL ödediler. Cezaevindeyken birçok milletvekilleri arayıp, moral verdiler. Cezaevindekiler, bile böyle bir durumun olmaması gerektiğini söyledi. Allah, hepsinden razı olsun" dedi.