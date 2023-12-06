Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin, "Biz bu millilik, yerlilik ekseninde inşallah bu çalışmaları sürdüreceğiz 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde uçakta Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya'nın aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mayıs ayında genel seçimler yapıldı. “Birlikte kazanacağız” sloganıyla seçim çalışması yürüten Millet İttifakı bileşenleri kaybetti. Siz yani Cumhur İttifakı kazandı. Ancak şimdi yerel seçimlere doğru giderken tekrar bir ittifak arayışı içinde oldukları görülüyor, Millet İttifakı bazı bileşenlerinde. Özellikle CHP bu konuda biraz daha istekli görünüyor. Ancak dün İYİ Parti tarafından bu teklifleri reddedildi. Sizin bu konuda bir teklifiniz var mı efendim? Ne dersiniz?

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Bizim Cumhur İttifakı olarak içimizde böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Ekibimiz şu anda muhataplarıyla görüşmelerini yaptı, yapıyor. Sayın Devlet Bahçeli ile bu konuda ana çerçevede görüşmelerimizi yaptık, adımlarımızı zaten attık, atıyoruz. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı'ndaki sağlıklı çalışma şartları görünen o ki karşı tarafta yok. Bizler de şu an itibarıyla bu sağlıklı gidişi herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden devam ettireceğiz. “Yeniden İstanbul” diyorsak, “Yeniden Ankara” diyorsak bu iller başta olmak üzere şehirlerimizin tamamında çok çalışıp Cumhur İttifakı olarak seçimi kazanmalıyız. Zira İstanbul'un, Ankara'nın çektiği çileler ortada. İllerimizde vatandaşımızı, halkımızı inşallah karamsarlığa sürüklemeyecek adaylarla yeni bir sıçramayı yapacağız. Cumhur İttifakı olarak da en güzel şekilde 31 Mart seçimlerinden zafere çıkacağız.

HEDEP yerel seçimlerde bütün şehirlerden aday çıkartacağını, son sözün Parti Meclisi’nde olacağını söyledi. Bu kararlarının arkasında duracağını düşünüyor musunuz?

Yaptıkları, geçtiğimiz seçimde gerçekleşen ve hala gizli tutulan pazarlıkları tazeleme gayreti olabilir. Öpülen ellere, gönderilen selamlara bakılırsa CHP de nikah tazeleme konusunda bir hayli hevesli. Bu hevesi gördüklerinden olsa gerek “ne koparırsak kardır” taktiğini devreye almışlar anlaşılan. Biz bu oyunu daha önce de gördük. Geçtiğimiz seçimlerde ne dediklerini hatırlayın. Kesin bir dille Cumhurbaşkanı adayı çıkartacaklarını söylemediler mi? Sonra CHP ile kapalı kapılar ardında pazarlığa oturdular. CHP’den aldıkları somut sözlerden çok memnun oldular ve aday çıkartmayacaklarını söyleyip altılı masanın adayına açık destek verdiler. Hatta o süreçte Kandil’den de Millet İttifakı’na açık destekler geldi. Şimdi de aynı süreç işletiliyor. CHP’ye “bize ne vereceksiniz, biz neler alacağız” diyorlar. Cumhur İttifakı'nın dışındaki diğer siyasi partilerin mantalitesi bizim anlayışımız değildir. Ne HEDEP’in zihniyeti ne CHP'nin zihniyeti bizimle bağdaşmaz. Yakından, uzaktan bizimle alakası olamaz. Biz milliyiz, yerliyiz. Onlar ne millidir ne de yerli. Biz bu millilik, yerlilik ekseninde inşallah bu çalışmaları sürdüreceğiz 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız.

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Sayın Cumhurbaşkanım benim sorum da yerel seçimlerle alakalı. Özellikle Cumhur İttifakı olarak İstanbul ve Ankara'da çıkaracağınız adayların kim olacağı merak konusu. Acaba bu isimleri ne zaman belirleyip ne zaman açıklayacaksınız? Bir de bu isimleri belirlerken İstanbul ve Ankara'da ne tür kriterleri dikkate alıyorsunuz? Hangi kriterler üzerinde duruyorsunuz?

Halkımızın kabul gördüğü veya kabul gösterdiği kriterler neyse biz o kriterlerle adaylarımızı belirlemenin gayreti içerisinde olacağız. Kaldı ki ben biliyorsunuz belediyecilikten gelmiş bir siyasetçiyim. 40 yılımızı buna verdik ve halkımın ilgisi, alakası, muhabbeti kimedir, neyedir, hangi kriterler hangi adayda olursa halkım ona teveccüh eder, bunları az çok biliyoruz. Bu konularda çalışmayı yürüten arkadaşlarımızla beraber enine boyuna analiz yapıyoruz. Ondan sonra da nihai kararımızı veriyoruz. İnşallah yerel yönetimler seçiminde de yerel yönetimlerden gelen bir siyasetçi olarak, bu kriterleri masaya yatıracağız ve adımlarımızı da ona göre atacağız. Bizim belediyecilik anlayışımızı temsil etmeyecek, bizi hayal kırıklığına uğratabilecek kimseyi listelerimizde göremeyeceksiniz. Çok nitelikli arkadaşlarımız mevcut ve en iyisine karar verip milletimizin huzuruna çıkıp destek isteyeceğiz.

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Siz önce “Bay” dediniz. Sonra da “Bay bay” dediniz ve sizin dediğiniz gibi hakikaten Kemal Bey siyaset sahnesine veda etti. Yerine gelen Genel Başkan ilk iş olarak HDP eş genel başkanıyla beraber, “Türkiye Doğu’da işgalcidir” diyen bir kişinin elini öptü. Daha sonra da “Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal kullandı” diyen Şebnem Korur Fincancı'ya da açık ve net bir desteği var. Geçen gün de bir araya geldiler. Hülasa efendim muhalefetin tutumu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Bu isimlerin hiçbiri ne milli ne yerli ne vatansever. Böyle bir yanları zaten yok. Bunların yakıştığı ve yakışacağı yerler belli. Nereye yakışır bunlar? CHP’ye yakışır. Nereye yakışır bunlar? HEDEP'e yakışır. Bunlar nasıl genel seçim öncesi terör örgütleri dahil birçok odakla iş tuttularsa yine aynısını yapacaklar. Türkiye’nin karşısında konumlananlarla yan yana gelmek bunlar için sorun değil. Amaca ulaşmak için her yolu mübah sayar bunlar. İlkeli siyaset bunların kitabında yer almaz. Gerektiğinde halka, gerektiğinde kendi teşkilat mensuplarına ve seçmenlerine yalan söylemekten çekinmezler. Son seçimde seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra bile “kazandık” demediler mi? Kaldı ki seçim sonucunun böyle olacağını bile bile koro halinde kendi kitlelerine yalan söylediler. Zaten Cumhur İttifakı'na bunların yakışması söz konusu değil. Bizimkiler milli olacak, yerli olacak, vatansever olacak ve bayrağıyla ezanıyla yatıp onlarla kalkacak.

Vatandaşın en az enflasyon kadar merak ettiği bir başka husus da pazardaki fiyat istikrarsızlığı. Özellikle internet pazarında karşı karşıya kaldığımız bu durumla aynı mahallede, aynı semtte, yan yana iki markette bile karşılaşabiliyorsunuz. Enflasyonun yanı sıra piyasadaki bu fırsatçılıkla mücadele konusunda neler var mücadele planınızda?

Fırsatçılıkla mücadele, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele noktasında denetim ve cezai uygulama görevlerimizi yapıyoruz. Bunu yaparken de ilgili kurumlarımız enflasyonla mücadele programına uygun biçimde koordineli çalışıyor. Bir yandan da arz, talep, stok, ihracat, ithalat verileri hemen hemen her gün kontrol ediliyor. Piyasada yokluk oluşmaması buna bağlı olarak da fahiş fiyat artışları oluşmaması noktasında ciddi tedbirler aldık ve 6 aydan bu yana piyasada hiçbir mal sıkıntısı yaşanmadı. Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen sektörlerin üzerine bakanlıklarımız hızlı ve organize bir şekilde gidiyor. Gayrimenkulde otomotivde ciddi fiyat düşüşleri oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle fiyat indirim kampanyası çağrımız da etkili oldu. 100 bin’e yakın işletme bu noktada katılım gösterdi. Esasında biz enflasyonu dizginleyerek, beklentileri yöneterek, kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecini başlatmış durumdayız. Bazı ürünler bazında farklı mecralarda farklı fiyatlar olabiliyor. Bunu tamamen kontrol etmek, yönetmek, idari kararlarda pek olası değil. Onun yerine bizim için önemli olan genel anlamda ekonominin tamamına hakim fiyat seviyesindeki artışların yavaşlamasıdır. Şu anda yavaşlama başladı. Bu bir trende dönüştü. Önümüzdeki aylarda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek.