Roger Waters: İnanılmayacak kadar iğrenç

Roger Waters, sözlerini şöyle bitirdi: Bunlar çok ama çok sönük insanlar ve Filistin'deki siyonist hareketin yasa dışı yerleşimci sömürgeciliği fikrine tamamen bağlılar. Kendilerini buna bağlayan (ABD Başkanı Joe) Biden ve İsrail'i destekleyen ABD'deki Hıristiyan Evanjelikler gibi diğer çılgın insanlar da var. Neden? Onlara göre, İsa ikinci gelişinde aşağı indiğinde, Yahudilerin hepsinin cehennemde yandığını görmek istiyorlar ve hepsi el ele tutuşarak cennete gidecekleri saçmalığına inanıyorlar ve biliyorum ki, üzerinde yaşadığımız bu güzel gezegeni feda etmeye hazırlar. İstediklerine inanabilirler ancak (bu inanışa sahip insanlar) siyasi iktidar pozisyonlarına sahip olmamalılar çünkü bu, çılgınca..."



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