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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye sonrasında hakim karşısında!

        Ogün Samast, Trabzon'da SEGBİS'le duruşmaya katıldı

        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısına çıktı. Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla açılan davaya SEGBİS üzerinden ifade vermek için Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki adliyeye geldi. Adliyeye yürüyerek giren, siyah şapka ve gözlük taktığı görülen Samast, Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katılıp ifade verecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:07
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        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
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        Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan davaya SEGBİS üzerinden ifade vermek için Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki adliyeye geldi.

        DHA'nın haberine göre adliyede yoğun güvenlik önlemi alınırken, Samast´ın siyah şapka ve gözlük taktığı görüldü.

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        Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi´nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi.

        Tahliyesinin ardından Samast hakkında `Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek´ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

        Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi. Ogün Samast, davada ifade vermek için memleketi Trabzon'da Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Çok sayıda sivil polis ekibi, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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        Adliyeye yürüyerek giren, siyah şapka ve gözlük taktığı görülen Samast, Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davaya katılıp, ifade verecek.

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        #son dakika
        #ogün samast
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