SINIF ANNESİ YASAKLANDI MI?

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından "Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)" başlığıyla gönderilen yazı sonrası okullarda sınıf annesi dönemi kapandı. Mevcut yazıda "Bakanlığımıza yapılan başvurularda bazı okullarımızda "sınıf annesi" adı altında velilerin görevlendirildiği, görevlendirilen bu kişilerin sınıfın çeşitli ihtiyaçları için velilerden aidat ve benzeri adlar altında para topladıkları, ders araç - gereci temini yönünde faaliyetlerde bulundukları ve zaman zaman derslere müdahil oldukları dile getirilmektedir. Ayrıca bu kişilerin, kişisel verilerin korunmasına aykırı olarak öğrencilerin görütülerini kaydettikleri ve bugörüntüleri çeşitli sosyal medya platformalrında yayınladıkları kamuoyuna yansımaktadır. Bu bağlamda ders öğretmeni dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesi eğitimin niteliğini bozmakta ve pedegojik ilkelere aykırı durumlar oluşmaktadır. Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim." ifadeleri yer aldı.