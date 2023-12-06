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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yatırımcı çıkıp yeni halka arz kovalıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Halka arz yatırımcısı çıkıp yeni halka arz kovalıyor

        Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 319 bin azalınca borsanın şu aralar yatay kalmasının yatırımcıları kaçırdığı şeklinde yorumlandı. Bazı uzmanlar borsadan yeniden hareketlenen kripto paraya geçiş olduğunu söyledi. Ancak düşüşün halka arz gerçekleşmeyen haftaya denk gelmesinin yanı sıra sayısı azalan yatırımcıların bin ile 5 bin lira portföyünün olması halka arzdan aldığı hissenin tavanı bozulan yatırımcıların o hisselerden çıkarak yeni halka arz kovaladığını ortaya koyuyor. Nitekim Şeker Yatırım halka arz rakamı kayıtlara girer girmez yatırımcı sayısı yüzde 2.57 arttı.

        rak@cyh.com.tr
        Giriş: 06.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:13
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        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
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        Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) rakamlarına göre Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı seçimden sonra ilk kez kasım ayında geriledi. Kasım ayında borsadaki yatırımcı sayısı 318 bin 926 kişi azalarak 8 milyon 598 binden 8 milyon 279 bine indi. Bu MKK verisinden yola çıkarak aynı dönemde borsanın da yatay seyrini sebep olarak gösteren haberler bir kısım yatırımcının borsadan vazgeçtiğini duyurdu.

        ÇIKANLARIN PORTFÖYÜ BİN İLE 5 BİN ARASINDA

        Peki gerçek böyle mi? Gerçeğe da yine rakamlardan yola çıkarak ulaşabiliriz. Öncelikle yine MKK verilerine göre portföy büyüklüklerine baktığımızda yatırımcı sayısı azalan kesim tam anlamıyla küçük yatırımcı diyebileceğimiz borsadaki parası bin ile 5 bin lira arasında olanlar. Borsada bu kesim 30 Kasım haftasında tam 528 bin kişi azalarak 2 milyon 958 binden 2 milyon 430 bin kişiye inmiş.

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        Bu sayı bize önemli bir ipucu sunuyor. Çünkü son dönemlerde halka arzlarla birlikte borsaya gelenlerin portföy büyüklüğünün bu rakamlara denk geldiğini biliyoruz. Bu yatırımcı kitlesi halka arzdan aldığı hisseyi bir kaç tavan yaptıktan sonra satıp yeni bir halka arzı bekliyor. Sonra yeni arz edilen hisseyi satın alıyor. (Portföyü bin ile 5 bin lira arasında olanların toplam yatırımcı sayısı düşüşünden daha fazla görünmesinin sebebi bir kısım yatırımcının parasını tamamen sıfırlamamaları nedeniyle bu aralıktan bir alta örneğin 2-100 TL aralığına düşmesi kaynaklı.)

        HALKA ARZ OLMADIĞI HAFTAYA DENK GELİYOR

        Bu gerçekten yola çıkarak halka arz tarihlerine bakıldığında da resim daha da görünür oluyor. Çünkü yatırımcı sayısının düştüğü hafta halka arzın olmadığı görülüyor. Halka arzların başladığı geçen haftanın ardından gelen 5 Aralık 2023 tarihli rakam ise yatırımcı sayısının yeniden yükselerek 8 milyon 280 bini aştığı görülüyor. Edindiğimiz bilgilere göre yatırımcı sayısının yüzde 2.57 arttığı 30 Kasım 5 Aralık arasındaki bu yükseliş sadece Şeker Yatırım halka arzı kaynaklı. Aynı hafta yapılan Çates Elektrik ve Batı Ege halka arzına katılan yatırımcı sayısı henüz sisteme girmedi.

        Bu rakamlardan ortaya çıkan gerçek ise kimilerinin söylediği gibi yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkıp yeniden yükselişe geçen kripto paraya gitmediği sadece tavanı bozulan halka arzdan çıkıp yeni halka arzları kovalaması.

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        #Borsa İstanbul
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