Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Beşiktaş'ın eski futbolcus Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı! Oktay Derelioğlu'nun sağlık durumu

        Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!

        Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte magandaların saldırısına uğradı. Oktay Derelioğlu darp edilirken polis iki kişiyi gözaltına aldı. İki şüpheli emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye gönderildi. İki kardeş oldukları belirlenen şüpheliler, Oktay Derelioğlu'nun kendilerini küfür ettiğini iddia etti. Şikayetçi olan eski futbolcu ile eşi Başak Derelioğlu, ne olduğunu anlamadıklarını şüphelilerin birden saldırdıklarını belirtti

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 06.12.2023 - 12:52 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadıköy'de dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, eski futbolcu Oktay Derelioğlu, eşi Başak Derelioğlu ile birlikte otomobiliyle seyir halindeyken, yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başlandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre esnaflık yaptıkları öğrenilen Zeki K., ve Nurettin K., isimli iki kardeş, önce ünlü futbolcunun aracının önünü kesti. Daha sonra da saldırmaya başladı.

        İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

        Futbolcu ve eşini darp eden iki kardeş daha sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu'nun kolunun çıktığı ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

        REKLAM

        Başak Derelioğlu ve Oktay Derelioğlu'nun şikayette bulunarak “Ne olduğunu anlayamadık. Birden önümüz kesilip saldırıya uğradık. Şikayetçiyiz” dedi.

        Kardeş oldukları belirlenen Zekai K., ve Nurettin K., gözaltına alındı. Emniyette, trafikte Oktay Derelioğlu’nun trafikte kendilerini küfür ettiğini iddia eden iki kardeş işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Oktay Derelioğlu
        #Başak Derelioğlu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Habertürk Anasayfa