Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte magandaların saldırısına uğradı. Oktay Derelioğlu darp edilirken polis iki kişiyi gözaltına aldı. İki şüpheli emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye gönderildi. İki kardeş oldukları belirlenen şüpheliler, Oktay Derelioğlu'nun kendilerini küfür ettiğini iddia etti. Şikayetçi olan eski futbolcu ile eşi Başak Derelioğlu, ne olduğunu anlamadıklarını şüphelilerin birden saldırdıklarını belirtti
Kadıköy'de dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, eski futbolcu Oktay Derelioğlu, eşi Başak Derelioğlu ile birlikte otomobiliyle seyir halindeyken, yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başlandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre esnaflık yaptıkları öğrenilen Zeki K., ve Nurettin K., isimli iki kardeş, önce ünlü futbolcunun aracının önünü kesti. Daha sonra da saldırmaya başladı.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Futbolcu ve eşini darp eden iki kardeş daha sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu'nun kolunun çıktığı ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandığı öğrenildi.
Başak Derelioğlu ve Oktay Derelioğlu'nun şikayette bulunarak “Ne olduğunu anlayamadık. Birden önümüz kesilip saldırıya uğradık. Şikayetçiyiz” dedi.
Kardeş oldukları belirlenen Zekai K., ve Nurettin K., gözaltına alındı. Emniyette, trafikte Oktay Derelioğlu’nun trafikte kendilerini küfür ettiğini iddia eden iki kardeş işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.