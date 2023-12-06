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Kadıköy'de dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, eski futbolcu Oktay Derelioğlu, eşi Başak Derelioğlu ile birlikte otomobiliyle seyir halindeyken, yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başlandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre esnaflık yaptıkları öğrenilen Zeki K., ve Nurettin K., isimli iki kardeş, önce ünlü futbolcunun aracının önünü kesti. Daha sonra da saldırmaya başladı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI Futbolcu ve eşini darp eden iki kardeş daha sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu'nun kolunun çıktığı ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

REKLAM Başak Derelioğlu ve Oktay Derelioğlu'nun şikayette bulunarak “Ne olduğunu anlayamadık. Birden önümüz kesilip saldırıya uğradık. Şikayetçiyiz” dedi.

Kardeş oldukları belirlenen Zekai K., ve Nurettin K., gözaltına alındı. Emniyette, trafikte Oktay Derelioğlu’nun trafikte kendilerini küfür ettiğini iddia eden iki kardeş işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.