Sakatlıklarda son durum ne? Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması...

"BEN KAPATMAKTAN YANA DEĞİLİM"

Derbi öncesinde taraftara açık antrenman yapma talebi gelmesi halinde düşünceleri sorulan Çalımbay, "Ben kapatmaktan yana değilim. Dün Feyyaz geldi konuştuk. Bugün de açtık. Biz her şeye açığız. Bu belli bir yere kadar olur. Her zaman olmaz. Zaten bu işler artık Feyyaz'ın üstünde. Feyyaz'ın da iyi bir şekilde yapacağına inanıyorum. O da sizlerin içinden gelen birisi. Hem de bizim içimizden gelen birisi. İki tarafı da çok iyi anlar. Onun için çok güzel şeyler yapacağız. Basın olmazsa hiçbir şey olmaz. Basının da olması gerekiyor. Herkesin de bir işi var. İşini yapması için güzel şeyler sağlamamız gerekiyor. Biz basın için elimizden gelen ne varsa, güzel neler yapabilirsek yapacağız" dedi.