Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!

        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!

        Seçil Erzan'ın cep telefonu incelemesinde, silinmiş ve çöp klasöründe bulunan bazı WhatsApp görüşmelerinin ekran kaydına ulaşıldığı ortaya çıktı. Silinmiş kayıtlarda, Arda Turan ve Musa Mert Çetin'in yeni kayıtlarının olduğu da saptandı. Bu kayıtlardan birinde Arda Turan, "Ne yapacağım Seçil yarın? Soruyorum, gidiyim tefeciye falan, faktöring sinir hastası oldum" diyor. Seçil Erzan'ın özel konuşmalarının da yer aldığı WhatsApp kayıtlarında, en çok görüşme yapılanların isimleri de yer aldı. İşte özel haberimizin detayları...

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 06.12.2023 - 15:03 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan’ın patlak veren on milyonlarca dolar vurgunu dosyasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, daha önce cep telefonu üzerinden en çok kiminle görüştüğüne dair haber yaptığımız Seçil Erzan’ın bu kez, WhatsApp arama kayıtları ortaya çıktı. Ayrıca incelenen cep telefonunda ekran kaydı alınarak silinmiş, bazı WhatsApp yazışmalarının da telefonun çöp klasöründen kurtarılarak dosyaya konulduğu öğrenildi.

        WHATSAPP ÜZERİNDEN EN ÇOK KİMİNLE GÖRÜŞTÜ

        Yetkililer tarafından yapılan incelemede Seçil Erzan'ın, WhatsApp üzerinden en çok cep telefonunda kayıtlı olan; Metin Taş, Bülent Çeviker, Mojtaba Haghani, Arda Turan, Nazlı Can, Cüneyt Demir, Nilgün Arabacı, Semih Kaya ve Avukat Candaş Gürol ile konuştuğu belirlendi.

        REKLAM

        ARDA TURAN’IN YENİ YAZIŞMASI ÇIKTI

        Cep telefonun çöp klasörü incelendiğinde silinmiş fotoğraflar da görüldü. Geri kurtarılan fotoğrafların birçoğunda silinmiş WhatsApp mesajların ekran kaydı olduğu tespit edildi. Silinmiş ve ekran kaydı alınmış WhatsApp yazışmalarında Arda Turan’ın yeni yazışması ortaya çıktı.

        ARDA TURAN: TEFECİYE GİDEYİM

        Ekran kaydı alınan o yazışma:

        Arda Turan: Yerin dibine girdim

        Seçil Erzan: Ben kendimi mahvettim

        Arda Turan: Yarın bankaya gelmek istiyorum

        Seçil Erzan: Tamam

        Arda Turan: Bana başka konuşmalar ve yazılı belgeler lazım Seçil. Ben artık bu duruma düşürmez. Karşımda günaydın diyemem çocuğa ne yaptım

        Seçil Erzan: Haklısın

        Arda Turan: Elim kolum bağlı

        Seçil Erzan: Ardacığım yarın alınacak, ben artık dayanamıyorum hiçbir şeye tamam.

        Arda Turan: Ne yapacağım Seçil yarın? Soruyorum, gidiyim tefeciye falan, faktöring sinir hastası oldum. Bir çare söyle. Yarın kaçta dediler. Ne diyorlar.

        REKLAM

        "MUSLERA İNANMIYOR"

        Farklı bir görüntüde ise "Gs Mert" olarak kayıt edilen Galatasaray’ın eski tercümanı Musa Mert Çetin, Seçil Erzan’a Muslera’yı kastederek; "Bana parа kazandırmayacak mısın? Ben eminim diyor:(" mesajı atıyor.

        Seçil Erzan buna, "Yok kazanacağı kesin" diyor. Ardından Gs Mert, “Dedim, saçmalama yarın 500’ünü alıcan sonra da kazanmaya başlayacaksın inanmıyor :(" diye cevap veriyor. Konuşma şöyle devam ediyor:

        Seçil Erzan: Ne zaman?

        GS Mert: Kuzucum bak bu 500’ünü yarın vermemiz lazım. Seço ama ne kadar zaman, beni bu işe sokarken şubat sonu diyordu. Nisan’a geldik niye beni, emin olmadığı ve kontrol etmediği bir sisteme sokuyor diye yükleniyor”

        Seçil Erzan: Kontrol bendeydi dövize baskıdan böyle oldu. Hâlâ bende.

        "OTEL KAYITLARIMA KADAR BAKIYORLAR"

        Silinmiş ekran kayıtlarından geri getirilen yazışmalardan birinde de, Seçil Erzan’ın, 23 Mart günü Nazlı Can’la yaptığı mesajlaşma dikkat çekiyor. Nazlı Can, Seçil Erzan’a, "Seni aranmıyor seni sormuyorsam bu senden vazgeçtiğimden değildir" diye mesaj atıyor.

        REKLAM

        Bunun üzerine Seçil Erzan'ın, Nazlı Can’a teşekkür emojisi attığı görülüyor. Nazlı Can’ın, "İyi misin" sorusuna, Seçil Erzan "Değilim" cevabını veriyor. Bunun üzerine Nazlı Can, “Bizde kuran var bitsin arayacağın seni şimdi başlayacak" diyor. Seçil Erzan, Nazlı Can’a, "Candaş Nuri'yi öğrenmiş" şeklinde mesaj atıyor. Nazlı Can buna şaşırarak, “Saçmalama kimden?" diyor. Yazışma şöyle devam ediyor:

        Seçil Erzan: Herkes benim hayatımın otel kayıtlarına kadar bakıyor

        Nazlı Can: Otel kayıtlarını nasıl öğreniyor ki?

        Seçil Erzan: Bilmiyorum Nazlı. Tutunacak hiçbir şeyim kalmadı. Candaş'a da içim kopuyor.

        Nazlı Can: Ne deyim yavrum

        MOCİCAN’IN DİKKAT ÇEKEN KAYDI

        Silinmiş mesaj kayıtlarında yer alan 7 Nisan tarihine ait ekran görüntüsü, Mojtaba Haghani adına kayıtlı cep telefon numarası Seçil Erzan’a, “Durum nedir? Beni ara acil önemli. Beni ara acil” diye mesaj atıyor.

        Ayrıca Seçil Erzan’ın telefon rehberinde, "Mocican" olarak kayıtlı olan Haghani'nin, farklı saatlerde WhatsApp üzerinden 5 kez Seçil Erzan’ı aradığı da kayıtlara geçiyor. Erzan'ın bu arama ve mesajlara cevap vermediği görülüyor.

        Mojtaba Haghani, Seçil Erzan'ı, evinden alıp boş bir arazide araç içinde videosunu çeken isimdi.

        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Seçil Erzan
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Habertürk Anasayfa