Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan’ın patlak veren on milyonlarca dolar vurgunu dosyasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, daha önce cep telefonu üzerinden en çok kiminle görüştüğüne dair haber yaptığımız Seçil Erzan’ın bu kez, WhatsApp arama kayıtları ortaya çıktı. Ayrıca incelenen cep telefonunda ekran kaydı alınarak silinmiş, bazı WhatsApp yazışmalarının da telefonun çöp klasöründen kurtarılarak dosyaya konulduğu öğrenildi.

Yetkililer tarafından yapılan incelemede Seçil Erzan'ın, WhatsApp üzerinden en çok cep telefonunda kayıtlı olan; Metin Taş, Bülent Çeviker, Mojtaba Haghani, Arda Turan, Nazlı Can, Cüneyt Demir, Nilgün Arabacı, Semih Kaya ve Avukat Candaş Gürol ile konuştuğu belirlendi.

Cep telefonun çöp klasörü incelendiğinde silinmiş fotoğraflar da görüldü. Geri kurtarılan fotoğrafların birçoğunda silinmiş WhatsApp mesajların ekran kaydı olduğu tespit edildi. Silinmiş ve ekran kaydı alınmış WhatsApp yazışmalarında Arda Turan’ın yeni yazışması ortaya çıktı.

Arda Turan: Ne yapacağım Seçil yarın? Soruyorum, gidiyim tefeciye falan, faktöring sinir hastası oldum. Bir çare söyle. Yarın kaçta dediler. Ne diyorlar.

Seçil Erzan: Ardacığım yarın alınacak, ben artık dayanamıyorum hiçbir şeye tamam.

Arda Turan: Bana başka konuşmalar ve yazılı belgeler lazım Seçil. Ben artık bu duruma düşürmez. Karşımda günaydın diyemem çocuğa ne yaptım

Seçil Erzan: Kontrol bendeydi dövize baskıdan böyle oldu. Hâlâ bende.

GS Mert: Kuzucum bak bu 500’ünü yarın vermemiz lazım. Seço ama ne kadar zaman, beni bu işe sokarken şubat sonu diyordu. Nisan’a geldik niye beni, emin olmadığı ve kontrol etmediği bir sisteme sokuyor diye yükleniyor”

Seçil Erzan buna, "Yok kazanacağı kesin" diyor. Ardından Gs Mert, “Dedim, saçmalama yarın 500’ünü alıcan sonra da kazanmaya başlayacaksın inanmıyor :(" diye cevap veriyor. Konuşma şöyle devam ediyor:

Farklı bir görüntüde ise "Gs Mert" olarak kayıt edilen Galatasaray’ın eski tercümanı Musa Mert Çetin, Seçil Erzan’a Muslera’yı kastederek; "Bana parа kazandırmayacak mısın? Ben eminim diyor:(" mesajı atıyor.

"OTEL KAYITLARIMA KADAR BAKIYORLAR"

Silinmiş ekran kayıtlarından geri getirilen yazışmalardan birinde de, Seçil Erzan’ın, 23 Mart günü Nazlı Can’la yaptığı mesajlaşma dikkat çekiyor. Nazlı Can, Seçil Erzan’a, "Seni aranmıyor seni sormuyorsam bu senden vazgeçtiğimden değildir" diye mesaj atıyor.

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Bunun üzerine Seçil Erzan'ın, Nazlı Can’a teşekkür emojisi attığı görülüyor. Nazlı Can’ın, "İyi misin" sorusuna, Seçil Erzan "Değilim" cevabını veriyor. Bunun üzerine Nazlı Can, “Bizde kuran var bitsin arayacağın seni şimdi başlayacak" diyor. Seçil Erzan, Nazlı Can’a, "Candaş Nuri'yi öğrenmiş" şeklinde mesaj atıyor. Nazlı Can buna şaşırarak, “Saçmalama kimden?" diyor. Yazışma şöyle devam ediyor:

Seçil Erzan: Herkes benim hayatımın otel kayıtlarına kadar bakıyor

Nazlı Can: Otel kayıtlarını nasıl öğreniyor ki?

Seçil Erzan: Bilmiyorum Nazlı. Tutunacak hiçbir şeyim kalmadı. Candaş'a da içim kopuyor.

Nazlı Can: Ne deyim yavrum