Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        37
        Galatasaray
        GS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        17
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın kiralık formülü bu kez tutmadı! Angelino, Ndombele, Zaniolo, Yunus Akgün ve Berkan... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın kiralık formülü bu kez tutmadı!

        Geçen sezon Mauro Icardi'yi kiralayarak büyük bir etki yaratan Galatasaray'da bu sezonki kiralama formülleri tutmadı! Angelino ve Tanguy Ndombele'den çıkmayı planlayan sarı-kırmızılılarda satın alma ve şartlı zorunlu satın alma opsiyonlarıyla kiralık gönderilen oyuncuların performansı da vasat kaldı!

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 06.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kiralık formülü tutmadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        13. tamamladığı sezonun ardından ayağa kalkarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da zaferde kritik rollerden biri kadroya kiralık olarak katılan Mauro Icardi'den gelmişti. Avrupa'dan birçok talibi bulunan Arjantinli'yi ancak kiralık olarak kadroya katabilen ve bunu da transfer döneminin sonunda gerçekleştiren sarı-kırmızılılar bu sezon da hem alırken hem yollarını ayırırken kiralık formüllerini devreye soksa da umduğunu bulamadı. Angelino ve Tanguy Ndombele beklentilerin altında kalırken takımdan kiralık gönderilen oyuncular da vasat performans sergiledi.

        ÜÇ GELENİN İKİSİNDEN ÇIKILMAK İSTENİYOR

        Bu yaz RB Leipzig'ten Angelino'yu, Tottenham'dan ise Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonlarıyla kiralayan Galatasaray iki oyuncunun performansından da memnun kalmadı. Chelsea'den yine bedelsiz satın alınma formülüyle bedelsiz olarak kiralanan Hakim Ziyech ise kiralık oyuncular arasında şimdiye kadar performans veren tek yıldız oldu.

        REKLAM

        Devre arasında sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Angelino ile Ndombele anlaşmalarından çıkmayı düşünüyor. Alman ekibiyle Angelino'nun satın alma opsiyonundaki maddeyi kaldırmak için müzakereler yürüten sarı-kırmızılılar, RB Leipzig'in buna yanaşmaması sonrasında sol bek çalışmalarına başlamıştı. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılılar bu bölgelere oyuncu alabilmek için en az biriyle yollarını ayırmak durumunda.

        GİDENLER DE PEK PARLAK DEĞİL

        Galatasaray'ın bu yaz satın alma opsiyonlarıyla kiralık olarak gönderdiği oyuncular da gittikleri kulüplerde şimdiye kadar parlayamadı. Nicolo Zaniolo, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu sezonun önemli bölümünde vasatı aşamadı.

        Nicolo Zaniolo, 5 milyon Euro'luk geçici kiralama bedeliyle Aston Villa'nın yolunu tutarken İngiliz ekibi, İtalyan futbolcuyu kadrosuna katmak isterse 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Yapılan KAP bildirimine göre anlaşmada 15,5 milyon Euro'luk şartla bağlı bonuslar bulunuyor. Ülkesi İtalya'ya dönebileceği iddiaları bulunan Zaniolo, Aston Villa ile 16 maça çıkarken henüz gol ya da asist katkısı üretemedi.

        ZANIOLO HENÜZ SKOR KATKISI YAPAMADI

        Premier Lig'deki son üç maçında da oyundan erkenden çıkan 24 yaşındaki yıldız, Konferans Ligi'ndeki müsabakalara ise 11'de başlasa da gruptaki son maçlarda oyuna son dakikalarda dahil oldu. İtalya'daki bahis skandalında adı geçse de ceza almayan Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nda ise 4 maçta forma giydi ve skor katkısı yapamadı.

        Geçen sezona 11'de başlasa da devamında formayı Milot Rashica'ya kaptıran ve rotasyonda geri düşen Yunus Akgün de kiralandığı Leicester City'de vasatı aşamadı. Şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibine kiralanan Yunus Akgün, Championship'te 9 maçta gol atamazken Leicester City formasıyla çıktığı 11 maçta 1 asist üretebildi.

        SADECE 4 MAÇA 11'DE ÇIKABİLDİ

        Championship'te henüz sadece 4 maça 11'de başlayabilen 23 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle birkaç maç kaçırırken lider durumdaki Leicester City'de henüz beklenen patlamayı yapamadı. Galatasaray'ın kasasına kiralık transferden 500 bin Euro'luk bedel girerken yapılan şarta bağlı zorunlu satın alma anlaşmasındaki şartların gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılılar 9 milyon Euro bonservis bedeli daha alacak.

        BERKAN 334 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

        Galatasaray'daki baskıdan ve daha fazla forma giymek istediği için kiralanan Berkan Kutlu da İtalya'da umduğunu bulamadı. Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralanan 25 yaşındaki futbolcu ligdeki hiçbir maça 11'de başlayamazken şimdiye kadar toplamda 334 dakika süre alabildi.

        Ligde sadece Roma karşısında 45 dakikadan daha fazla forma giyebilen Berkan'ın şimdiye kadar 90 dakikayı tamamladığı tek maç ise İtalya Kupası'ndaki Roma müsabakası oldu. Genoa, Berkan'ı satın almak istemesi durumunda Galatasaray'a 5 milyon Euro ödeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Fener'e kondisyoner şart
        Fener'e kondisyoner şart
        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        Habertürk Anasayfa