Galatasaray'ın kiralık formülü bu kez tutmadı! Angelino, Ndombele, Zaniolo, Yunus Akgün ve Berkan... - Galatasaray Haberleri

Galatasaray'ın kiralık formülü bu kez tutmadı! Angelino, Ndombele, Zaniolo, Yunus Akgün ve Berkan... - Galatasaray Haberleri

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13. tamamladığı sezonun ardından ayağa kalkarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da zaferde kritik rollerden biri kadroya kiralık olarak katılan Mauro Icardi'den gelmişti. Avrupa'dan birçok talibi bulunan Arjantinli'yi ancak kiralık olarak kadroya katabilen ve bunu da transfer döneminin sonunda gerçekleştiren sarı-kırmızılılar bu sezon da hem alırken hem yollarını ayırırken kiralık formüllerini devreye soksa da umduğunu bulamadı. Angelino ve Tanguy Ndombele beklentilerin altında kalırken takımdan kiralık gönderilen oyuncular da vasat performans sergiledi.

ÜÇ GELENİN İKİSİNDEN ÇIKILMAK İSTENİYOR Bu yaz RB Leipzig'ten Angelino'yu, Tottenham'dan ise Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonlarıyla kiralayan Galatasaray iki oyuncunun performansından da memnun kalmadı. Chelsea'den yine bedelsiz satın alınma formülüyle bedelsiz olarak kiralanan Hakim Ziyech ise kiralık oyuncular arasında şimdiye kadar performans veren tek yıldız oldu. REKLAM

Devre arasında sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Angelino ile Ndombele anlaşmalarından çıkmayı düşünüyor. Alman ekibiyle Angelino'nun satın alma opsiyonundaki maddeyi kaldırmak için müzakereler yürüten sarı-kırmızılılar, RB Leipzig'in buna yanaşmaması sonrasında sol bek çalışmalarına başlamıştı. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılılar bu bölgelere oyuncu alabilmek için en az biriyle yollarını ayırmak durumunda.

GİDENLER DE PEK PARLAK DEĞİL Galatasaray'ın bu yaz satın alma opsiyonlarıyla kiralık olarak gönderdiği oyuncular da gittikleri kulüplerde şimdiye kadar parlayamadı. Nicolo Zaniolo, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu sezonun önemli bölümünde vasatı aşamadı.

Nicolo Zaniolo, 5 milyon Euro'luk geçici kiralama bedeliyle Aston Villa'nın yolunu tutarken İngiliz ekibi, İtalyan futbolcuyu kadrosuna katmak isterse 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Yapılan KAP bildirimine göre anlaşmada 15,5 milyon Euro'luk şartla bağlı bonuslar bulunuyor. Ülkesi İtalya'ya dönebileceği iddiaları bulunan Zaniolo, Aston Villa ile 16 maça çıkarken henüz gol ya da asist katkısı üretemedi. ZANIOLO HENÜZ SKOR KATKISI YAPAMADI Premier Lig'deki son üç maçında da oyundan erkenden çıkan 24 yaşındaki yıldız, Konferans Ligi'ndeki müsabakalara ise 11'de başlasa da gruptaki son maçlarda oyuna son dakikalarda dahil oldu. İtalya'daki bahis skandalında adı geçse de ceza almayan Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nda ise 4 maçta forma giydi ve skor katkısı yapamadı.

Geçen sezona 11'de başlasa da devamında formayı Milot Rashica'ya kaptıran ve rotasyonda geri düşen Yunus Akgün de kiralandığı Leicester City'de vasatı aşamadı. Şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibine kiralanan Yunus Akgün, Championship'te 9 maçta gol atamazken Leicester City formasıyla çıktığı 11 maçta 1 asist üretebildi.

SADECE 4 MAÇA 11'DE ÇIKABİLDİ Championship'te henüz sadece 4 maça 11'de başlayabilen 23 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle birkaç maç kaçırırken lider durumdaki Leicester City'de henüz beklenen patlamayı yapamadı. Galatasaray'ın kasasına kiralık transferden 500 bin Euro'luk bedel girerken yapılan şarta bağlı zorunlu satın alma anlaşmasındaki şartların gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılılar 9 milyon Euro bonservis bedeli daha alacak.

BERKAN 334 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ Galatasaray'daki baskıdan ve daha fazla forma giymek istediği için kiralanan Berkan Kutlu da İtalya'da umduğunu bulamadı. Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralanan 25 yaşındaki futbolcu ligdeki hiçbir maça 11'de başlayamazken şimdiye kadar toplamda 334 dakika süre alabildi. Ligde sadece Roma karşısında 45 dakikadan daha fazla forma giyebilen Berkan'ın şimdiye kadar 90 dakikayı tamamladığı tek maç ise İtalya Kupası'ndaki Roma müsabakası oldu. Genoa, Berkan'ı satın almak istemesi durumunda Galatasaray'a 5 milyon Euro ödeyecek.