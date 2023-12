Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aziz kardeşim Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin davetine icabetle Doha’ya gerçekleştirdiğimiz ziyareti tamamladık. 2014 yılında kurduğumuz Yüksek Stratejik Komitemizin dokuzuncu toplantısını başarıyla tamamladık. Ziyaretimizin ikinci gününde dönem başkanı Katar'ın onur konuğu olarak Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesine katılarak hitapta bulundum. Komite toplantımız çerçevesinde yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdik. Katar’la ticaret hacmimiz yüzde 14’ün üzerinde bir artışla 2 milyar doları aştı. Katar’la ticaretimizin ve yatırımlarımızın daha da artırılması konusunda mutabık kaldık. Son derece verimli geçen görüşmelerimizin ardından muhtelif alanlarda 12 yeni anlaşma imzalandı. Böylece Yüksek Stratejik Komite mekanizması kapsamında son 9 yılda imzaladığımız belgelerin sayısı 100’ü geçti" dedi.

"BATI, ŞIMARIK ÇOCUĞU İSRAİL'İ BU NOKTALARA TAŞIDI"

SORU: Gazze’de sizin de söylediğiniz gibi korkunç bir insani felaket ve trajedi yaşanıyor. İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda Amerika Birleşik Devletleri’nin kafasında sizce nasıl bir plan var? İsrail'e ne zaman dur denilecek? Netanyahu hükümetiyle bu karar ne kadar mümkün olacak? İsrail gözü dönmüş bir şekilde Gazze'nin güneyini vurmaya devam ediyor. Bu saldırılar sürerken, olayın siyasi bir çözümü ve sonuçlanması noktasında ne kadar umutluyuz? Bütün bu süreç İsrail devletinin dünyada bütün desteğini kaybetmesiyle sonuçlanabilir mi? Bütün bu konularla ilgili görüşlerinizi rica edeceğim.

İsrail’e yönelik başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm Batılı ülkelerin destekleri olmasaydı, şu anda bölgemizde böylesi bir tabloyla karşı karşıya olmazdık. Bu ülkelerin gerek nakdi, gerek silah, mühimmat, araç gereç gibi ayni ve parasal olarak sınırsız destekleri, ciddi manada Batı'nın şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı. Bu nereye kadar böyle gider? Bu durum özellikle İsrail'le ilişkileri çok çok farklı konumda olan ülkelerin İsrail’e olumsuz bakışını çok daha tahrik edici olacaktır. Failin kimliğine göre hareket eden küresel sistemin ayarı bozulmuştur. Bu bozuk ayarla neyi nasıl düzelteceksiniz? Özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu şu anda iflas ile baş başa kalmış bir durumdadır. Her an iflas bayrağını çekebilir. Sadece Netanyahu’nun değil, beraberlikteki kadronun da zulümlerine göz yuman bir Batı var. Neyse ki 7 Ekim’den bugüne Batının İsrail’e bakışı ciddi manada değişmiştir. İnanıyorum ki çok fazla da sürmeyecek, kısa bir zaman içerisinde özellikle Gazze'ye yönelik İsrail'in bu zalimce tavırları, kendisini iflas ile karşı karşıya getirecektir. Gazze saldırıları öncesi İsrail’de Netanyahu hakkında biliyorsunuz bir yargılama söz konusuydu. İşgal kuvvetleri ile iş birliği halindeki İsrail yargısı onunla ilgili menfi bir karar vermekten şu anda imtina ediyor. Öyle ya da böyle bu kararı vermenin arifesinde olduklarına inanıyorum. Bizler de diğer yandan Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası zeminde yargılanması için dünyanın değişik yerlerinden 3 bin civarında avukatla, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurduk. Gazze’deki savaş suçlarını mahkemenin gündemine taşıdık ve bunun takipçisi olacağız. Sadece bizden değil, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne dünyanın değişik yerlerinden de İsrail aleyhine ciddi manada başvuru yapan ülkeler bulunuyor. Bu ülkelerin bu dik duruşunun yanında da Filistinlilerle dayanışma içerisinde olan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Londra'nın caddelerinde, New York'ta Beyaz Saray'ın önünde, Paris'te, Belçika'da, Hollanda'da dünyanın birçok yerinde yükselen bu sesler, Filistin’deki zulüm bitene ve suçlulardan hesap sorulana dek dinmeyecek. Gazze’deki tarifsiz zulüm karşısında tüm vicdan sahipleri gibi bizim de ciğerimiz yanıyor. İnsanlıktan nasibini almamış İsrail yönetimi, Gazze’de 16-17 bin Filistinliyi öldürecek, bunlara yemek, su ilaç ulaşmasını engelleyecek, yaralıların hastanelere taşınmasının önüne geçecek ve vicdan sahibi insanlar bunun karşısında durmayacak öyle mi? Böylesi bir tavır vicdansızlık ve insafsızlık olur ki, buna asla biz eyvallah edemeyiz.