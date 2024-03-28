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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Diablo IV Xbox Game Pass'e geldi - Teknoloji Haberleri

        Diablo IV Xbox Game Pass'e geldi

        Cehennemin kapıları daha da açılıyor ve Diablo IV, 28 Mart'tan itibaren Konsol ve PC için Game Pass'e geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 20:00 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:05
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        Diablı IV Game Pass'e geldi
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        Geçen sene haziran ayında lansmanı yapılan Diablo IV, Blizzard'ın en hızlı satan oyunu oldu. Oyunun ilk genişlemesi olan ve korkunç hikâyeyi sürdürerek baş şeytan Mephisto'nun kötücül planlarının derinlerine inecek Nefret Çanağı, bu yılın ilerleyen aylarında geliyor.

        Diablo IV Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass ve Konsol için Xbox Game Pass aracılığıyla Xbox ve bilgisayar üzerinden oynanabilir hale geldi.

        Övgü toplayan görev serisini deneyimlemek, geniş ortak dünyayı keşfetmek ve oyuna düzenli olarak yeni öğeler, düşmanlar, mekanikler ve çok daha fazlasını getiren sezonluk içeriklerin tadını çıkarmak için oyuncular 28 Mart 2025 tarihinden itibaren oynamaya başlayabiliyorlar. Platformlar arası oynama ve ilerleme sayesinde maceraya kalınan yerden devam edilebilir veya tüm platformlardaki arkadaşlarla birlikte oynanabilir.

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