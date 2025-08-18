DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 DGS sonuçlarının ardından gözler tercih sürecinde. ÖSYM DGS tercihleri ile ilgili tarihi henüz duyurmadı. Geçtiğimiz yılki tarihlere baktığımızda tercihler sonuçların açıklanmasının ardından bir hafta sonra başlamıştı. DGS sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edildi. Tercihlerin önümüzdeki günlerde başlaması öngörülüyor. Henüz net tarih belli olmadı.