ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, DGS sınav yerleri ve giriş belgeleri erişime açıldı. Açıklamada, "Sınava gireceklerin bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı." ifadelerine yer verildi. Mayıs ayı içerisinde tamamlanan başvurular ardından DGS sınav tarihi merak ediliyor. Peki, "DGS sınavı ne zaman?" İşte DGS sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtı...