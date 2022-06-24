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DGS sınav tarihi 2022! DGS giriş belgeleri erişime açıldı: DGS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM AİS ile DGS giriş belgesi sorgulama ekranı

DGS sınav tarihi 2022! DGS giriş belgeleri erişime açıldı: DGS ne zaman, hangi tarihte?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) DGS giriş belgelerini erişime açtı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sınavının ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte ÖSYM duyuruları ile DGS hakkında merak edilenler...

24.06.2022 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, DGS sınav yerleri ve giriş belgeleri erişime açıldı. Açıklamada, "Sınava gireceklerin bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı." ifadelerine yer verildi. Mayıs ayı içerisinde tamamlanan başvurular ardından DGS sınav tarihi merak ediliyor. Peki, "DGS sınavı ne zaman?" İşte DGS sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtı...

  • DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden 23 Haziran 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    DGS SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • DGS SINAVI NE ZAMAN ? 

    Son başvuruları 31 Mayıs'ta biten DGS'nin sınav tarihi 3 Temmuz 2022 olarak belirlendi. DGS’de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

  • ÖSYM'DEN DGS UYARISI!

    03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DGS sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

  • DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DGS sonuçlarının 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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