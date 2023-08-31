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Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) yayınladığı kasko değer listesi, Türkiye'de henüz satışa sunulmayan otomobillerin fiyatlarına ışık tutmaya devam ediyor.

Öyle ki, Chery ve MG'den sonra aynı yıl içinde bir başka Çinli markanın modellerinin fiyatları da, resmi açıklama öncesinde TSB'nin kasko değer listesinde ortaya çıktı.

SHS distribütörlüğünde yeniden Türkiye pazarına girme kararı alan Çinli üretici DFSK Motor, ilk etapta 3 benzinli SUV, 4 benzinli ticari ve 3 elektrikli ticari araçtan oluşan modellerinin satışına Ekim ayından itibaren başlayacağını önceki günlerde açıklamıştı.

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Yapılan açıklamaya göre, DFSK Motor’un ilk etapta SUV segmentinde benzinli motorlara sahip Fengon 500, Glory 580 ve Fengon 5 modelleri showroomlarda yerini alacak.

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Marka ayrıca, benzinli tek kabin pick-up C31, çift kabin pick-up C32, panelvan C35 ve kombivan C35 ile ticari araç kullanıcılarına seslenecek.

Bu modellerin yanında, yine ticari araç segmentinde tek kabin pick-up EC31, panelvan EC35 ve kombivan EC35 elektrikli seçenekler olarak tüketiciye sunulacak.

TÜM MODELLER YER ALIYOR

TSB'nin kasko değer listesinde yer alan fiyatlara bakacak olursak, Çinli markanın binek modeli Fengon 500'ün, Premium donanım paketi, 1.5 turbo motoru, 4x2 çekiş sistemi ve otomatik şanzıman seçeneği ile 1 milyon 350 bin TL'lik fiyatı bulunuyor.

Bu noktada, Fengon 500'ün, markanın elektrikli modeli Seres 3'ün benzinli motora sahip versiyonu olduğunu da aktaralım.

Devam edecek olursak, aynı listede, Fengon 5'in fiyatı da, yine Premium donanım paketi, 1.5 turbo motoru, 4x2 çekiş sistemi ve otomatik şanzıman seçeneği ile 1 milyon 725 bin TL şeklinde yer alıyor.

Markanın bir diğer SUV modeli Glory 580'in fiyatı da, Premium donanım paketi, 1.5 turbo motoru, 4x2 çekiş sistemi ve otomatik şanzıman seçeneği ile TSB listesinde 1 milyon 500 bin TL olarak açıklanıyor.

DFSK'nın Türkiye'de satışa sunacağı ticari modellerinin de fiyat bilgileri TSB listesinde yer alıyor.

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Buna göre, C31'in fiyatı 720 bin TL, C32'in fiyatı 760 bin TL, C35'in fiyatı ise 770 bin TL olarak kasko değer listesinde kamuoyuna açık bir şekilde yayınlanıyor.

Kasko değer listesinde, markanın elektrikli ticari modelleri E31 1 milyon 200 bin TL, E35 ise 1 milyon 250 bin TL'den fiyatlanıyor.

FİYATLAR DEĞİŞEBİLİR

Kasko değer listesi üzerinden yapılan araştırmada, tüm bu modellerin tek donanım paketi ile satışa sunulacağı sonucuna varılıyor.

Tabi, bu durumun değişkenlik gösterebileceğini de bilmek gerek. Zira, DFSK'nın daha önce yaptığı açıklamalarda ve markanın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, resmi fiyatlar Ekim ayında açıklanacak.

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Öte yandan, araç fiyatlarının döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak her geçen gün değişkenlik göstermesi de, Ekim ayına kadar kasko değer listesi üzerinden yayınlanan fiyatların değişme ihtimalini de kuvvetlendiriyor.

4X4 TOGG T10X'İN DE FİYATI YER ALIYOR

TSB'nin düzenli olarak yayınladığı kasko değer listesinde, Togg T10X'in henüz satışa sunulmayan versiyonun fiyatı yer alıyor.

Togg'un 29 Ekim'de satışa sunmayı planladığı ve Nisan ayında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kabine üyelerine teslim ettiği 320 kW gücündeki 4x4 çekiş sistemine sahip T10X'in fiyatı, TSB listesinde 2 milyon 329 bin TL şeklinde görülüyor.

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TSB listesindeki T10X fiyatının, V2 donanım paketli ve uzun menzile sahip versiyon olduğunu da belirtelim.

Ayrıca, ilk olarak Nisan ayında Habertürk'ün gündeme getirdiği gelişmeye göre, o dönem T10X'in 4x4 çekiş sistemine sahip versiyonunun fiyatı 1 milyon 790 bin TL olarak TSB listesine yansımıştı.

BİLGİLER FİRMALARDAN ALINIYOR

TSB, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor.

Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

Indicata'nın TSB ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor.

Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen TSB'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor.