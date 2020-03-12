Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ülkedeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından, perakende de canlılık arttı.

Tüketiciler temel gıda ürünlerinin yanı sıra, maske, kolonya ve diğer hijyen malzemelerine de yoğun ilgi göstermeye başladı.

Toplumda yediden yetmişe hijyen dalgası yayılırken, ev ve iş yerlerinde de dezenfeksiyon uygulamaları artış gösteriyor. Gelişmeler, söz konusu hizmeti veren şirketlerin hiç olmadığı kadar ilgi görmesine neden olmuş durumda.

Online hizmet sektörü olarak faaliyet gösteren bir girişim olan Armut'tan yapılan açıklamaya göre, site üzerinden ulaşılabilen dezenfeksiyon talepleri, tüm zamanların zirvesine ulaştı.

Yapılan açıklamada, Şubat ayının ilk 11 gününe göre, Mart ayının ilk 11 gününde gelen taleplerdeki artışın yüzde 866’yı bulduğu kaydedildi.

3 AYDA GEÇEN YILIN TAMAMINDAN YÜKSEK TALEP

2020’nin ilk 3 ayında (11 Mart tarihine kadar) dezenfeksiyon hizmetine gelen taleplerin ise, 2019 yılı boyunca gelen taleplerden yüzde 20 daha fazla olduğu açıklandı.

Armut'tan paylaşılan rakamlara göre, hafta bazında talepler incelendiğinde de talep yoğunluğunda önemli bir artış söz konusu.

Buna göre, 2020'nin ilk 8 haftası ile son 3 haftasında alınan dezenfeksiyon hizmeti taleplerine ait sayılar kıyaslandığında, haftalık ortalama talep sayısının yüzde 770 arttığı görülüyor.

2019'un yıl boyunca haftalık talep ortalaması ile son 3 haftanın haftalık ortalama talep sayısı karşılaştırıldığında ise artış yüzde 1900’ün üzerine çıkıyor.

TALEBE KAYITSIZ KALAMADI

Temizlik üzerine kurgulanmış bir pazar yeri olarak faaliyet gösteren yerli girişim Mutlubiev de, bugüne kadar dezenfeksiyon uygulaması yapmamasına rağmen, yoğun talebe cevap verebilmek adına söz konusu hizmete başladığını duyurdu.

Habertürk'e açıklamalarda bulunan girişimin kurucusu Tayga Baltacıoğlu, "Koronavirüs salgının Türkiye'ye ulaşmasının ardından, müşterilerimizden yoğun bir şekilde dezenfeksiyon talebi almaya başladık. Bu hizmeti önceden vermememize rağmen, talebe kayıtsız kalmak istemedik ve ihtiyaca cevap vermeye başladık. 2 günde toplam 140 bin metrekare alanı dezenfekte ettik" dedi.

Baltacıoğlu, dezenfeksiyon talebinin artarak devam ettiği bildirdi.

Gelişmeler, yüksek talep yüzünden kolonya stoklarının hızlıca erimesi gibi, önümüzdeki günlerde de dezenfeksiyon işleminde kullanılan ilaçların hızla tükenmesine yol açabilir.