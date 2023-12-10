Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Devrilen TIR alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

        Adana'da devrilen TIR alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

        Adana'da, iş makinesi yüklü TIR, devrildikten sonra alev aldı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 18:02 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen TIR alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen iş makinesi yüklü TIR, Tarsus-Ankara Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde fren arızası nedeniyle kaçış rampasına girdi.

        Rampada devrilen tır alev aldı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde tırdaki 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri adana
        #Pozantı
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Habertürk Anasayfa