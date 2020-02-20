20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kordsa ile Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle Teknopark İstanbul’da kurulan “Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi” devletin zirvesini ağırladı.
Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç eden merkezi ziyaret eden, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Kordsa CEO’su Ali Çalışkan ile Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici eşlik etti.
Yapılan açıklamaya göre, havacılık ve Uzay alanında üretim kalite standardı olan AS9100 sertifikasyonu ve ISO 17025 test akreditasyonuna sahip olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ne yapılan ziyarette, Kordsa’nın kompozit üretim hattını ve Sabancı Üniversitesi laboratuvarları arasında yer alan ve havacılık alanlarında çalışmaların yürütüldüğü Mekanik Test ve Yapısal Sağlık İzleme Laboratuvarı, Eklemeli İmalat Laboratuvarı ve İleri Kompozit Teknolojileri Laboratuvarları ziyaret edildi.
'KARTAL' PROJESİ ANLATILDI
Verilen bilgiye göre, Sabancı Üniversitesi akademisyenleri, araştırmacıları, mühendisleri ve lisansüstü öğrencileri bu laboratuvarlarda hava ve uzay araçlarının üretiminde kritik öneme sahip kompozit malzemeler ile eklemeli üretim yöntemleriyle üretilen malzemelerin tasarım, analiz ve AR-GE faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
Öte yandan, ziyaret esnasında Kartal Projesi’yle ilgili gelinen sürecin de aktarıldığı kaydedildi. Yerli imkanlarla geliştirilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey’e pervane geliştirme projesi olan 'Kartal' ile, pervane üretiminde kullanılan malzeme tedariğinde dışa bağımlılığın ortadan kalkmasının amaçlandığı belirtiliyor.
DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRMEYİ HEDEFLİYOR
Kordsa ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçen Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin, 15 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulu 3 bin 500 metrekarelik laboratuvar altyapısıyla, otomotiv ve havacılık alanlarında ihtiyaç duyulan kompozit malzeme üretiminde dışa bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedeflediği aktarıldı.
Merkezde halen 15 öğretim üyesi, 92 araştırmacı, mühendis, teknisyen ve 55 doktora öğrencisi çalıştığı bildirildi.
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