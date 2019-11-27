Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Sabancı Grubu şirketlerinden Kordsa, 2016 yılında Sabancı Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiği 'Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin (KTMM) kapılarını Habertürk'e açtı.

Teknopark İstanbul'da yer alan merkez, adından da anlaşılacağı gibi, kompozit alanında faaliyet gösteriyor.

Kordsa mühendislerinin yanı sıra, merkezdeki çalışmalarda Sabancı Üniversitesi akademisyenleri ve lisansüstü öğrencileri de yer alıyor.

Bu durum ise, KTMM'nin son dönemde üzerinde sıkça durulan 'üniversite-sanayi' işbirliğine bir örnek teşkil etmesine neden oluyor.

'KOMPOZİTİN EKOSİSTEMİNİ KURDUK'

KTMM'de yapılan çalışmaları bize yerinde gösteren Kordsa CEO'su Ali Çalışkan, kompozit teknolojilerinde iş alanlarını genişletmek üzere böyle bir merkeze ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

KTMM'nin kompozit alanında bir açılım olduğunu ifade eden Çalışkan, "Bu merkezde otomotiv başta olmak üzere havacılık, otomotiv ve raylı sistemler alanında kompozit teknolojileri ve malzemeleri geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz ürünlerin Türkiye ve Avrupa pazarına satışını yapıyoruz" dedi.

Çalışkan'ın verdiği bilgiye göre, merkezin kapalı alanı 15 bin metrekareyi bulurken, bunun 5 bin metrekaresi laboratuvar ve üretim alanı olarak faaliyet gösteriyor.

(Kordsa CEO'su Ali Çalışkan)

KTMM'yi açık inovasyon platformu olarak konumlandırmak istediklerini anlatan Çalışkan, "Her ne kadar, bu merkezi Sabancı Üniversitesi ile birlikte kurmuş olsak da, burası diğer üniversiteler ve şirket kapısı açık bir kurum. Bu kapsamda, merkezi kompozit alanında bir ekosistem olarak ele almak lazım" diyerek çalışmalarını KTMM'ye taşımak isteyen kurum ve kişilere de yeşil ışık yaktı.

35 MİLYON DOLARLIK YATIRIM İLE HAYATA GEÇTİ

Kordsa CEO'su Ali Çalışkan ile KTMM gezimizde bize eşlik eden KTMM Direktörü Mehmet Yıldız, merkezin kuruluş aşaması hakkında birtakım bilgiler paylaştı.

Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı görevini de yürüten Yıldız, "2011 yılında Kordsa Sabancı Üniversite'sinin kapısını çaldı. Yaklaşık 5 yıl boyunca, KTMM'nin işlevi ve yapısı üzerine çalışmalar yürüttük. Dünyadaki örneklerden etkilenmemek adına oralar hiç göz atmadan kendi modelimizi oluşturduk. Buranın entegre imalat sektöründe uzmanlığı gelişmiş bir yapı olmasını hedefledik ve 2016 yılında da toplam 35 milyon dolar yatırım ile merkezin açılışını gerçekleştirdik" dedi.

(KTMM Direktörü Mehmet Yıldız)

Bilgi ile büyümenin öneminden bahseden Yıldız, KTMM'de 13 profesör, 52 mühendis, 51 lisans ve lisansüstü, 14 doktoralı araştırmacının çalıştığını bildirerek, şuan için merkezin insan kaynağı anlamında kapasitesinin yüzde 60'ını kullandığını belirtti.

Mehmet Yıldız, KTMM'de çalışmalar yürüten mühendisler arasında kimya, makina, malzeme, aerospace gibi farklı disiplinlerde mühendisler olduğunu da vurgulayarak, bu sayede bilgi birikiminin zenginleştiğini aktardı.

Öte yandan, KTMM'de fikir aşamasından seri üretime kadar olan süreçte polimer testlerinden prototip üretimine kadar tüm süreçlerde hizmet veren tam donanımlı kompozit laboratuvarlarının yer aldığını öğrendik.

Yıldız'ın verdiği bilgiye göre, merkezde, eklemeli imalat laboratuvarı, ileri kompozit üretim laboratuvarı ile mekanik test ve yapısal gözlem laboratuvarı olmak üzere kompozit malzemenin çeşitli aşamalarının geliştirildiği üç farklı laboratuvar yer alıyor.

CİRO BEKLENTİSİ 135 MİLYON DOLAR

Kordsa, yarattığı katma değer ile olduğu kadar, geçmişte Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve holdingin yeni CEO'su Cenk Alper'in şirkette CEO olarak görev yapmaları ile de, Sabancı Grubu içinde ayrı bir öneme sahip.

KTMM gezimizde, şirketin gelecek hedeflerini anlatan Ali Çalışkan, Kordsa'nın başlıca hedef sektörlerinin havacılık ve otomotiv olduğunu bildirdi.

Kordsa CEO'su Çalışkan, son dönemde yaptıkları satın almalar ile de faaliyet alanlarını genişlettiklerini ve bu satın almaların cirolarına olumlu yansıdığını kaydetti.

Kordsa CEO'su, 2018 yılında Kordsa bünyesine katılan Fabric Development, Textile Products, Advanced Honeycomb Technologies ve Axiom şirketleriyle birlikte 2019 yılı konsolide kompozit cirosunun 130-135 milyon dolar aralığında olmasını beklediklerini de anlattı.

Amerika'daki şirketlerinin ürettiği karbon bezlerin yüzde 60'ının Boeing tarafından satın alındığının bilgisini paylaşan Çalışkan, geçtiğimiz aylarda yine ABD'de satın aldıkları Axiom Materials sayesinde de daha önce olmadıkları uçak motorlarında kullanılan seramik kompozit pazarına girdiklerini vurguladı.

Çalışkan, Kordsa'nın ana faaliyet alanının lastik güçlendirme olduğunun altını çizerek, kompozit malzemelerin ise toplam ciro içindeki payının yüze 14 seviyesinde olduğunu fakat bu oranın önümüzdeki yıllarda artacağını öngördüklerini söyledi.

Bu noktada, lastik güçlendirme şirketi olarak 1973 yılında faaliyete geçen şirketin, bugünkü cirosunun yüzde 85'ini hâlâ bu alandan sağladığını belirtelim.

'GİRİŞİMLER TAKİBİMİZDE'

Kordsa CEO'su Ali Çalışkan, yeni bir alan olarak beton güçlendirmeye başladıklarını da anlattı. Ayrıca, esnek elektronik teknolojileri konusuna da yöneldiklerini belirten Çalışkan, giyilebilir teknoloji ve sağlık teknolojileri konularında da çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Bu iki alanda birçok girişimin çalışmalar yaptığının farkında olduklarını söyleyen Çalışkan, "Bu alanlarda çalışan startupları takibe aldık. Kendimize uygun bir girişim bulduğumuz da yatırım yada iş ortaklığı yapabiliriz" dedi.

Çalışkan, gelecek hedefleri ile ilgili olarak ise, "Önümüzdeki 5 yıl içinde yeni bir Kordsa çıkarmak istiyoruz. Pazardaki talep ve yaptığımız işler bunu gerçekleştirebileceğimizi gösteriyor" dedi.

Kordsa'nın son dönemde yeni satın almalar yapması, şirketlerin konsolide olduğu bir dönemde dikkat çekmişti. Öyle ki, yukarıda ki satırlarda da bahsettiğimiz üzere, şirket en son Temmuz ayında ABD'li Axiom Materials'ı 181 milyon dolara satın alarak ses getirmişti.

Amerika pazarındaki büyümelerini tamamladıklarını aktaran Kordsa CEO'su, son dönemde Avrupa pazarını radara aldıklarından bahsederek, yeni satın almalarının da Avrupa'dan olabileceğinin sinyallerini verdi.

'YERLİ OTO İÇİN KOMPOZİT MALZEME ÜRETMEYE HAZIRIZ'

Kordsa'nın güçlendirdiği lastiklerin başta Sabancı Grup şirketlerinden Lassa tarafından olmak üzere, birçok lastik markası tarafından kullanıldığını aktaran Çalışkan ile Aralık ayında prototipinin sergilenmesi beklenen yerli otomobili de konuştuk.

Otomotiv sektöründe maliyet ve üretim hızının en önemli iki parametre olduğunun altını çizen Ali Çalışkan, "Yerli otomobile kompozit malzeme üretmek için hazırız"açıklamasında bulundu.

Ali Çalışkan, üretilen her uçak lastiğinin 3'te 2'sinde de Kordsa'nın ürettiği malzemelerin kullanıldığını paylaşarak, her 3 otomobil lastiğinin ise 1'nin kendileri tarafından güçlendirildiğini ifade etti.

Sonuç olarak, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi gezimizde, merkezin özellikle iki yönü ile öne çıktığı gözlemledik. Bunlardan ilkinin, merkezde yapılan çalışmaların katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi olduğu söyleyebiliriz.

Bir diğeri ise, yıllardır önemi sıklıkla vurgulanan üniversite-sanayi işbirliğinin KTMM'de hayat bulmuş olması olarak karşımıza çıkıyor. Böylece, üniversitedeki bilgi birikimi, sanayinin üretim gücü ile birleşerek yeni teknolojilere kapı açabiliyor.