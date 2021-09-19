Devlet sanatçısı Gülsin Onay, Bayburt'ta

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“Harika Çocuk” olarak başladığı sanat hayatını, dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yaparak sürdüren Gülsin Onay, Uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı olarak kabul edilir. Besteci Ahmet Adnan Saygun’un dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak tanındı ve Saygun’nun eserlerini dünyaya tanıtıp, sevdirdi. Devlet Sanatçısı Ünvanı’na sahip sanatçı Gülsin Onay, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti ve UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi oldu.

“BAYBURT BAYBURT OLALI BÖYLE ZULÜM GÖRMEDİ”

Dilden dile anlatılan meşhur hikayeye göre; Bir gün Bayburt’a senfoni orkestrası gelir. Tüm Bayburt’lular bu konseri izlemeye gelirler. Konser sonunda bir gazeteci, vatandaşa konseri nasıl bulduğunu sorar. Bayburtlu cevap verir;'Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi.' şeklinde anlatılan dillere destan mizahi olayı Bayburtlular kabul etmeyip, doğrusunun 'Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi, Bütün diyezleri, fa natürel çaldılar' şeklinde olduğunu söylerler.

Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, "Bayburt’un biz klasik müzik sanatçıları arasında çok özel bir yeri vardır. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin Avrupa’da Yılın Müze olması beni çok heyecanlandırdı. Ödülün açıklanmasını müteakip tebrik ettim ve gurur duydum ülkem adına. Ben de kendi alanımda katkı koymak için burada bir konser vermeyi arzu ettim. Ülkemin bu güzel köşesinden Dünya’ya verilen mesajları, müziğimle zenginleştirebilirsem ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 17 Nisan 2008 tarihinde Bayburt’ta verdiği konsere olan yoğun ilgi nedeniyle, orkestranın aynı gün iki konser vermek zorunda kaldığını hatırlatan Onay, "Kadim Anadolu Kültürü'nün en değerli noktalarından biri olan Bayburtluların, ülkemize ve Dünya’ya katacakları birçok güzellik olduğuna inanıyorum. Toprağına ve ülkesine aşık Bayburt Halkına bir iz bırakabilir isem, çok mutlu olacağım. Kültür Mirası alanında Dünya’nın en prestijli ödülü olan 'SILLETTO' ödülünü alarak Avrupa’da Yılın Müzesi olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesini tebrik ediyorum. Müzeden çok etkilendim, kültür mirasımızı muhteşem bir atmosferde görünür kılmışlar." şeklinde konuştu.

Müze Kurucusu Kenan Yavuz, "Ülkemizin uluslararası alanda en önemli sanatçılarından biri olan Gülsin Onay Hanımefendi, büyük bir özveri ile müzemize destek olmak için uzak diyarlardan geldi ve bu muhteşem konseri icra etti. Konser aynı anda, Bayburt Saat Kulesi meydanına konulan ekran ile, Bayburt merkezden de izlendi." açıklamasını yaptı.

Konser sonrası Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt’un geleneksel giysisi olan bir ehramı, Gülsin Onay’a hediye etti.