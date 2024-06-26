KİŞİLERARASI

Önemli bir teslim tarihine yaklaştığınızda sabrınızın tükendiğini hiç fark ettiniz mi? Bazen nazik olmak için sakin olmak gerekir. Beyniniz sizi stres faktörlerinden korumak için çalışır, nazik olmak için değil. Sinirlilik veya öfkenin arttığını fark edebilirsiniz. Ya da mizacınıza bağlı olarak, insanlara giderek daha fazla bağımlı hale gelebilir ve güvence arayabilir, hatta farkında olmadan başkalarını kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.