Günlük stresin vücudunuza verdiği 10 zarar ve kurtulma yolları
Her gün yaşadığınız stresin vücudunuz üzerinde ne gibi etkileri olduğunu hiç düşündünüz mü? Günlük hayatın koşturmacası, iş yükü, finansal sıkıntılar ve kişisel sorunlar derken, stres vücudumuzda birçok olumsuz etkiye yol açabilir. İşte, yüksek stresin vücudunuza verebileceği 10 zarar ve bu durumdan kurtulmanın yolları...
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Günümüzün hızlı tempolu yaşamında stres neredeyse kaçınılmaz hale geldi. İş baskısı, ailevi sorumluluklar ve sürekli değişen dünya, bizi sürekli bir stres altında tutuyor. Ancak bu durumun uzun vadeli etkilerini bilmek ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini öğrenmek sağlığımız için hayati önem taşıyor. İşte detaylar...
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STRES NASIL BELİRLENİR?
Stresin insanlarda nasıl ortaya çıktığına dair geniş bir yelpazeyi açıklamak için sağlık hizmeti sağlayıcıları çeşitli kategorilere bakar. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre bunlar sağlık, enerji, davranış ve ruh halindeki değişiklikleri içerir. Kendi bildirdiğiniz duygularınıza güvenirler ve hatta stres nedeni olduğunu hiç bilmediğiniz semptomlara dikkat çekebilirler.
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STRES VÜCUDU NASIL ETKİLER?
Stres günlük yaşamın normal bir parçasıdır. Ancak "savaş, kaç ya da don" tepkiniz kapanmadığında sağlığınız etkilenebilir. Zorluklar genellikle psikolojik, fiziksel, davranışsal ve kişilerarası olmak üzere birkaç temel alanda ortaya çıkar.
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PSİKOLOJİK
Anksiyete ve depresyon gelişimi endişe kaynağı olabilir. Beyniniz her zaman tehlike arıyorsa sürekli endişe yaşayabilirsiniz. Ya da hiç bitmeyen korku nedeniyle umutsuz hissetmeye başlayabilirsiniz. Ulusal Tıp Kütüphanesi'ne göre, bu duyguların her ikisi de aşırı endişeli düşünce yükü nedeniyle uyku, konsantrasyon ve hafıza sorunlarına neden olabilir.
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FİZİKSEL
Vücudunuzun "savaş, kaç ya da don" tepkisi harekete geçtiğinde, beyniniz adrenalin patlamasına neden olan kortizol hormonunu salgılar. Kalbinizin hızla attığını hissedebilir veya aşırı enerji nöbetleri yaşayabilirsiniz.
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Ancak Johns Hopkins Medicine Health Library'ye göre, çok fazla kortizol kilo alımı, yüksek tansiyon ve ağız sağlığı sorunları gibi fiziksel değişikliklere neden olabilir. Ayrıca egzama ve irritabl bağırsak sendromu gibi mevcut kronik sağlık sorunlarınızda alevlenmeler yaşayabilirsiniz.
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DAVRANIŞSAL
Vücudunuz akıllıdır. Çok fazla stres altında olmanın sizin için iyi olmadığını bilir. Bu nedenle, vücudunuz olumsuz duygulardan kaçmasına ve rahatlamasına yardımcı olacak şeyler isteyebilir. Ne yazık ki, bunlar her zaman stresi azaltmanın en sağlıklı yolları değildir.
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Yaygın davranış değişiklikleri arasında alkol veya uyuşturucu alımını artırmak, yüksek karbonhidratlı yiyecekler tüketmek ve sosyal medyada saatlerce akılsızca gezinerek dikkatinizi dağıtmak yer alır. Bu faaliyetler stresten anında kurtulmayı sağlayabilirken, aynı zamanda yeni, uzun vadeli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına da neden olabilir.
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KİŞİLERARASI
Önemli bir teslim tarihine yaklaştığınızda sabrınızın tükendiğini hiç fark ettiniz mi? Bazen nazik olmak için sakin olmak gerekir. Beyniniz sizi stres faktörlerinden korumak için çalışır, nazik olmak için değil. Sinirlilik veya öfkenin arttığını fark edebilirsiniz. Ya da mizacınıza bağlı olarak, insanlara giderek daha fazla bağımlı hale gelebilir ve güvence arayabilir, hatta farkında olmadan başkalarını kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.
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STRES AZALTMANIN SAĞLIKLI YOLLARI
Ya da mizacınıza bağlı olarak, insanlara giderek daha fazla bağımlı hale gelebilir ve güvence arayabilir, hatta farkında olmadan başkalarını kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.
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Beyninizin rahatlama konusunda sizinle savaşabileceğini unutmamak önemlidir. Sizi tehlikeden koruduğunu düşündüğünde, vücudunuz yavaşlamayı ek bir tehdit olarak algılayabilir. Tereddütünüzü fark edin, kendinize yakın bir tehdit olmadığını hatırlatın ve aşağıdaki stres gidericilerden birkaçını deneyin.
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KENDİNİZE ZAMAN VE ALAN KAZANDIRIN
Beyninize uyum sağlaması ve stresli faaliyetlerden "inmesi" için zaman tanımak, sisteminizin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olur. Sanal iş toplantılarından öğle yemeği hazırlıklarına ve ardından stresli bir telefon görüşmesine hızla atlıyorsanız, endişelenmek kolaydır.
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Biraz boşluk bırakmayı unutmayın. Telefonunuza cevap vermeden önce duraklayın, iş ve aile arasında derin nefes almak için kendinize beş dakika verin, gün boyunca esnemenizi hatırlatan bir alarm kurun ve bazı görevleri devretmenin yollarını bulun. Her bir küçük parça stresin dağılmasına yardımcı olabilir.
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ZİHNİNİZİ RAHATLATIN
Biraz deneme yanılma gerektirebilir, ancak stresi azaltan teknikler bulmak kronik stres için yararlı olabilir. Hafif egzersizler (yüksek enerjili egzersizler kalp atış hızınızı artırarak vücudunuzun "savaş, kaç ya da don" tepkisini şiddetlendirebilir), Epsom tuzu banyoları, derin nefes egzersizleri ve rehberli meditasyonları deneyebilirsiniz.
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BU DAVRANIŞLARDAN VAZGEÇİN
Stres özellikle yüksek olduğunda kafein ve yüksek şekerli gıdalar tüketmek ve sosyal medyada gezinmek cazip gelebilir. Bu faaliyetler kısa süreli bir oyalanma ve keyif sunabilir. Ancak, CDC'ye göre, uzun vadeli sonuçlar genellikle artan anksiyete ve düşük uyku kalitesidir.
Kaynak: Health
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