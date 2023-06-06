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DEVA Partisi: TBMM'de grup kurmayla ilgili somut formül söz konusu değil

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "TBMM'de grup kurma ve bununla ilgili diğer konularda gündeme gelen düşünce ve seçenekler, partimizin yetkili organlarında ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirilecek olup, bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut formül söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı

Giriş: 06.06.2023 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
DEVA Partisi'nden TBMM'de grup kurmayla ilgili açıklama - Güncel haberler
AA

DEVA Partisi'nden, TBMM'de grup kurma ve bununla ilgili diğer konuların yetkili organlarda ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirileceği, bu aşamada yetkili kurulların karara bağladığı somut bir formülün söz konusu olmadığı bildirildi.

DEVA Partisinden yapılan yazılı açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası TBMM'de grup kurma ve bununla ilgili diğer hususlarda medyada çeşitli haber ve değerlendirmelerin yer aldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"TBMM'de grup kurma ve bununla ilgili diğer konularda gündeme gelen düşünce ve seçenekler, partimizin yetkili organlarında ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirilecek olup, bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut formül söz konusu değildir."

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