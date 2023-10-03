DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Seçime kendi adaylarımızla gireceğiz

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DEVA Partisi Lideri Ali Babacan Ankara'da bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Yerel seçim kararı sorulan Babacan, 14 Mayıs'tan sonra parti içinden gelen önemli eleştirinin seçime CHP'nin listelerinden girmek olduğunu belirterek, "Bu konuda teşkilatlarımız çok huzursuzdu, o yüzden bu yerel seçimler kendimizi anlatmak için çok büyük bir fırsat. Bu değerlendirmelerin ardından seçime kendimiz girme kararını aldık. Yerel seçimler teşkilatın üzerindeki travmayı atlatmak ve özgün DEVA ruhunu anlatmak için bir fırsat." dedi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA ADAY ÇIKARILACAK MI? REKLAM Babacan İstanbul ve Ankara'da aday çıkarılıp çıkarılamayacağı sorusuna ise. "‘Tertemiz adaylar istiyoruz’ dedik il başkanlarımıza. O yüzden 3-5 belediye alacağız diye kimsenin yanlışına ortak olmayız. “Kendimiz seçime gireceğiz” deyip, İstanbul’da, Ankara’da adayımız olmayacak mı?" yanıtını verdi.

"ANAYASA KOMİSYONUNA KATKI VERİRİZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis açılışında yaptığı yeni Anayasa çağrısını değerlendiren Ali Babacan, "Diyelim ki Meclis’te bir şey hazırladılar ve getirdiler, oturup bakmamız lazım. “İktidardan geldi, biz bakmayız” anlayışı bize göre sorumlu bir muhalefet anlayışı değil. Bunu mecliste bir komisyon eliyle yapalım derlerse biz buna katkı veririz. Bu bizim demokratik sorumluluğumuz, o yüzden peşin hükümlü bir şey söylemek istemiyorum. Bir samimiyet sorunu var; ancak bir yandan da ne olacağını görelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.