DEVA'dan Kalkınma Planı

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DEVA Partisi 16'ncı eylem planı Kalkınma Seferberliği Eylem Planı'nı açıkladı. Partinin 16'ncı eylem planı ‘üretim, ihracat, istihdam, girişimcilik’ başlıklarını taşıyor. İlk olarak tarım, ardından afet daha sonra sosyal koruma ve sosyal güvenlik, dijital dönüşüm, ekonomi-finans politikaları, yerel yönetimler ve şehircilik, yüksek öğretim,KHK mağduriyetleri, çevre-iklim değişikliği, adil yargı, sağlıkta atılım, sığınmacı sorununun çözümü ve düzensiz göçün önlenmesi, demokrasiye geçiş olmak üzere 15 eylem planı açıklanmıştı. DEVA toplam 22 eylem planı açıklayacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eylem planı ile ilgili dün akşam bir grup gazeteciyle buluştu, soruları yanıtladı. Toplantıya partinin ekonomi ve finans politikaları başkanı İbrahim Çanakcı, sanayi, girişimcilik ve dijital dönüşüm politikaları başkanı Burak Dalgın ve partinin kurucu üyelerinden Gülçin Avşar da katıldı.

Babacan, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) altılı masaya katılma talebiyle ilgili olarak Avrupa Birliği’nin kuruluş ve genişleme aşamasını örnek verdi. Konunun görüşüleceğini aktardı ve “Avrupa Birliği genişleme örneği gibi bir de Brexit örneği de var.” dedi.

Altılı Masa'nın mutabakatla yürüdüğünü vurgulayan Babacan, partilerin temel konularda hazırlayacağı ortak yol haritası ve metinden sonra ortak cumhurbaşkanı adayının ortaya çıkacağını söyledi. En geç yılbaşında yol haritası ve metnin kamuoyuna sunulacağını ifade etti.

'ENFLASYON 2 YILDA TEK HANEYE İNER'

Partinin ekonomi ve finans politikaları başkanı İbrahim Çanakcı da soru üzerine enflasyonu iyi yıl içerisinde tek haneye indireceklerini söyledi. Uygulanacak politikaların ekonomik daralmaya sebep olup olmayacağının, kredibilite açığının kapatma derecesine bağlı olduğunu kaydetti. Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin ne olacağıyla ilgili soruya da kapsamlı denetim getirileceği yanıtını verdi

'GİRİŞİMCİLERE E-DEVLET'

DEVA Partisi Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı Burak Dalgın’ın öncülüğünde hazırlanan Kalkınma Seferberliği Eylem Planı 76 maddeden oluşuyor. Dalgın planın en önemli ögelerinin sağlam altyapı, uygun finansman, aranan elemanlar, ihracat pazarları, yenilikçilik ve süper KOBİ'ler için etkin düzenleme ve teşvikler olarak sıraladı. Girişimcilerin de e-devlet platformu üzerinden hizmet vermesine imkân sağlayacaklarını aktardı. '' E-devlet’e benzer bir şekilde girişimcilerimiz, küçük işletmelerimiz, esnafımız internet üzerinden her türlü işini yapacak.” dedi.

EN AZ 10 SANAYİ VAHASI

Dalgın, yeni nesil üretim üsleri kuracaklarını, en az 10 sanayi vahasının kurmayı planladıklarını aktardı. Tüm Organize Sanayi Bölgeleri’ni entegre kampüsler haline getireceklerini kaydetti.

Türkiye’yi Süper KOBİ’lerle tanıştıracaklarını kaydeden Dalgın ''En az 100 bin Süper KOBİ’miz olacak.” diye konuştu.

Kalkınma Seferberliği Eylem Planı'nın diğer ana maddeleri şöyle:

Yatırımcıya uzun vadeli ve teminat şartları uygun krediler sunulacak.

Her iş günü 1000 yeni sanayi istihdamı, ilk iktidar döneminde 1 milyon yeni sanayi işi sağlanacak.

Özel sektörün yönettiği, iş garantili meslek ve çıraklık okullarını yaygınlaştırılacak. Cobot, yani insan-robot iş birliği artırılacak.

Yarı iletken ve çip gibi alanlarda Ay’a yolculuk projesi başlatılacak.

Otomotiv, kimya, tekstil ve medikal sektörlerinde katma değer hamlesi başlatılacak.

Uluslararası patent ve marka başvuruları ikiye katlanacak.

Lokomotif teşvikler verilecek.