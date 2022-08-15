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DEV ZAM | Son dakika: Motorin (mazot) fiyatlarına zam! 15 Ağustos 2022 güncel benzin ve dizel fiyatları İstanbul - Ankara - İzmir fiyat listesi...

Son dakika: Motorin (mazot) fiyatlarında beklenen zam geldi! 15 Ağustos güncel benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Motorin fiyatlarına 1,26 TL zam yapıldı. Zam bu gece yarısı itibariyle geçerli oldu. Hatırlanacağı gibi en son benzin fiyatlarına 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Peki, 15 Ağustos benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları listesi...

15.08.2022 - 07:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha günün en çok merak edilen verilerinin başında geliyor. Son olarak benzine gelen 1 lira 10 kuruşluk zammın ardından şimdi de motorine 1 lira 26 kuruşluk zam geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Ağustos tarihi itibariyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere güncel benzin ve motorin fiyatları...

  • BENZİNDE BEKLENEN ZAM GELDİ!

    Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.

     

  • MOTORİNE ZAM!

    Benzine geçtiğimiz akşam gelen zammın ardından şimdi de motorin fiyatlarına 1 lira 26 kuruş zam geldi. Zammın 15 Ağustos gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. 

  • AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

    Geçtiğimiz günlerde son 6 ayın en dip seviyesini test eden brent petrol fiyatları akaryakıta çifte indirimi beraberinde getirmişti.  

  • BENZİNE 2,23 TL, MAZOTA 1,15 TL İNDİRİM YAPILMIŞTI

    6 Ağustos günü itibariyle geçerli olmak üzere motorin fiyatına 1 lira 15 kuruş, benzin fiyatına ise 2 lira 23 kuruş indirim yapıldı.

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