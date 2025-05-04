Derya Uluğ, soluğu karakolda aldı

Şarkıcı Derya Uluğ, yaklaşık 1.5 yıldır kendisini ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit ve taciz eden bir kişinin, uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçesi olmasına rağmen İzmir'deki konserine geldiğini duyurdu. Yaşadığı korku dolu anları paylaşan Uluğ, sahnede zor anlar yaşadığını ifade etti.

REKLAM advertisement1

Derya Uluğ ile Asil Gök, konserin ardından karakola giderek S.T adlı şahıstan şikâyetçi oldu.

Derya Uluğ, avukatı Mustafa Görkem Evkuran aracılığıyla bir açıklamada bulunarak S.T'nin taciz ve ölüm tehditlerinin ne ölçüde tehlikeli boyutta olduğunu dile getirdi.

Yapılan açıklama şöyle:

Müvekkillerim Derya Uluğ ve Asil Gök, yaklaşık 18 aydır S. T. isimli şahsın ısrarlı takibine, cinsel tacizine ve tehditlerine uğramaktadırlar. Müvekkillerimin adreslerini bir şekilde temin eden şüpheli şahıs, gece yarıları müvekkillerin evlerine zaman zaman gizli şekilde, zaman zaman güvenliklere ahlaki olmayan tekliflerde bulunarak sabah 3-5 sularında girmeye çalışmaktadır. Şüpheli, müvekkillerin aile bireylerine ulaşıp, müvekkiller ile ilgili ağza alınmayacak hakaretler etmekte ve dolaylı yoldan müvekkilleri tehdit etmektedir. Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tarafımızca başvurulmuş, şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış ve sonuç olarak sanık S. T.‘nin, cinsel taciz, ısrarlı takip, tehdit ve hakaret suçlarından cezalandırılmasına karar verilmiştir. İlk derece yargılaması süresince Sayın Mahkeme tarafından sanık aleyhine tüm adli ve idari tedbirler büyük titizlikle uygulanmıştır. Sanık, ilk derece mahkemesinin kararına itiraz etmiş olup dosya şu an istinaf mahkemesindedir. İlk derece mahkemesi kararı kesinleşinceye kadar sanığın “katılanların ev ve işyeri ile bulunduğu yerlere gitmemek” şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, bahsi geçen adli kontrol tedbirini ihlal etmesi durumunda derhal tutuklanacağının ihtarına karar vermiş olmasına rağmen, sanık müvekkillerin menajerlerini ve arkadaşlarını “Derya ile görüşmek istiyorum” şeklinde mesajlar atarak rahatsız etmeye devam etmiş; son olarak 03.05.2025 tarihinde, müvekkillerim İzmir’de özel bir gecede sahne alırlarken, müvekkil Derya Uluğ tarafından sanık en ön masalardan bir tanesinde görülmüştür.

REKLAM Aylardır sanığın müvekkillerde oluşturmuş olduğu travmaya rağmen, müvekkiller konserin mahvolmaması için sahneye devam etmişler; sahnenin sona ermesiyle soluğu en yakın polis merkezinde almışlardır. Sanık tarafından sistematik şekilde yaklaşık 1,5 yıldır devam eden ölüm tehditleri, tacizler ve ısrarlı takip, müvekkillerimin son derece tedirgin olmalarına sebep olmuştur. Müvekkilim Asil’i ortadan kaldıracağı, sonrasında ise müvekkilim Derya ile cennete yürüyeceği şeklindeki kan dondurucu mesajlar mahkemeye iletilmiş bulunmaktadır. Müvekkillerin yaşadıkları travmanın bir an önce son bulması için, adli kontrol kararını ihlal eden sanığın tutuklanması ve bu sayede müvekkillerin kendilerini güvende hissetmeleri gerekmektedir. Dün itibarıyla müvekkillerin ifadeleriyle resen harekete geçen emniyet güçleri, sanığı yakalama çalışmalarını sürdürmektedirler. En kısa zamanda sanığın yakalanacağına ve adaletin sağlanacağına güvenimiz sonsuzdur. Derya Uluğ - Asil Gök Vekili Av. Mustafa Görkem EVKURAN