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        Haberler Müzik Derya Uluğ'dan 'Şansım Olsun'a klip - Magazin haberleri

        Derya Uluğ'dan 'Şansım Olsun'a klip

        Derya Uluğ, 2023'ün Temmuz ayında yayınlanan 'Nefes' adlı albümün üçüncü klibini 'Şansım Olsun'a çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:25
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        'Şansım Olsun'u kliplendirdi
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        Derya Uluğ, 'Nefes' aldı albümünün üçüncü klibini 'Şansım Olsun' şarkısına çekti. Sapanca'da çekilen klipte şarkıcı, altı farklı kostümle kamera karşısına geçti.

        2023'ün Temmuz ayından beri 'Nefes', 'Yansıma', 'Sana Çıkıyor Yollar' şarkılarının kliplerini yayınlayan Uluğ, 'Şansım Olsun'la beraber 4 ayda 4 klibi sevenleriyle buluşturdu.

        Sözlerini Derya Uluğ'un hazırladığı 'Şansım Olsun'un, müziğini Asil Gök ve Aerro, düzenlemesini Aerro yaptı. Ecem Gündoğdu'nun yönetmenliğini yaptığı klipte Uluğ'a, Anıl Berk Baki eşlik etti.

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        #Şansım Olsun
        #Derya Uluğ
        #Nefes

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