"Karar veremediği için 6 saat yemek söyleyememiş!"

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Derya Baykal ile merhum oyuncu Ferhan Şensoy’un kızları Müjgan Ferhan ve Derya, “Dayı Şov” adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Şensoy kardeşler, haklarında bilinmeyenleri anlattı.

Ablasıyla aylardır görüşemediklerini söyleyen Derya Şensoy, “Buraya gelmek bize de iyi oldu, görüşmüş olduk. Ferhan çocuk bakıyor aylardır.” dedi.

"SEN NE KADAR ANASI GÖRÜNÜMLÜ, BABASI KILIKLI BİR ŞEYSİN"

“Anne, babanız size isimlerini verdi, isimleri karakterlerinize de yansımış mı?” sorusunu yanıt veren Derya Şensoy, "Benimle ilk tanışanlar önce ‘Aa sen ne kadar annene benziyorsun’ diyor. Biraz sohbet ettikten sonra, ‘Sen ne kadar anası görünümlü, babası kılıklı bir şeysin.’ diyorlar.” şeklinde konuştu.

Programda çok kararsız biri olduğunu anlatan Müjgan Ferhan Şensoy, “Bütün kararlarımı Derya benim için alsa çok rahatlarım.” ifadelerini kullandı.

"KARAR VEREMEDİĞİ İÇİN 6 SAAT YEMEK SÖYLEYEMEMİŞ"

Derya Şensoy da, “Bir gün açlıktan bayılmak üzereyken buldum ablamı. Kendisine yemek söyleyecek, karar veremediği için 6 saat söyleyememiş.” diyerek, yaşadıkları komik anı anlattı.