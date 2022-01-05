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Derya Şensoy: İnsanın sette korona kapmama ihtimali yok

Dijital bir platformda yayınlanmaya hazırlanan dizide rol alan Derya Şensoy, kendisinin ve rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'nın Covid-19'a yakalanması nedeniyle çekimlere ara verildiğini açıkladı. Şensoy, "Set ortamında bir insanın bu hastalığı kapmamasına ihtimal yok" dedi

05.01.2022 - 09:54 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Derya Şensoy, önceki gün sevgilisi Celal Can Algül ile birlikte Cihangir'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

  • "İNSANIN SETTE KORONA KAPMAMA İHTİMALİ YOK"

    Gazetecilerle sohbet eden Şensoy, rol aldığı dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildiğini ifade etti.

    Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Derya Şensoy, "İlk dört gün çok zor geçti. İyi tarafı kimseye bulaştırmamış olmam oldu. Set ortamında bir insanın bu hastalığı kapmamasına ihtimal yok. Rol arkadaşım Nilperi Şahinkaya da korona oldu. Bunu da haberleri çıktıği için söylüyorum. Bütün setler durmuş vaziyette." şeklinde konuştu.

  • Derya Şensoy, sevgilisi ve Rami Narin ile birlikte poz vermelerinin ardından evlerinin yolunu tuttu.

  • "YAKALANDIK DERYA!"

    Öte yandan ünlü isim, altı ay önce yeni sevgilisi Celal Can Algül ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansımıştı. Görüntülendiklerini fark edince panikleyen Algül, sevgilisine dönerek, "Yakalandık Derya!" ifadelerini kullanmıştı.

    "YAPACAK BİR ŞEY YOK"

    Celal Can Algül'ün aksine rahat tavırları ile dikkat çeken Derya Şensoy ise, "Yapacak bir şey yok." diyerek, sevgilisini sakinleştirmişti.

  • KURAL BOZDULAR

    Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden sevgililer, ardından kural bozmuştu. Çift, iki ay önce birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı. Kamera karşısına geçen ikiliden Şensoy, bu pozlarına, "Bozcaada'dan yakın zaman #Tbt'si... Yana kaydırınca saçımın içinde saklanan biri var." notunu düşmüştü.

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