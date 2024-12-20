Derrick Köhn'ün talipleri artıyor!

Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar kiralık oyuncular da gündemi meşgul ediyor.

Kariyerini Werder Bremen'de kiralık olarak sürdüren Derrick Köhn de performansını artırdı. Bu sezon Bundesliga'da 12 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek geçen günlerde ikinci golünü kaydetti.

REKLAM advertisement1

Son süreçte performansını yukarıya çeken Alman futbolcunun talipleri de artıyor. Galatasaray ile Werder Bremen arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor. Alman kulübünün sezon bitene kadar 5 milyon 125 bin Euro karşılığında Köhn'ün bonservisini alma hakkı bulunuyor. Werder Bremen'in önünde süre bulunması nedeniyle şimdiye kadar kesin bir karara varmadığı öğrenildi.

REKLAM 25 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olan Alman kulübünün opsiyonu kullanmayı düşündüğü de ifade edildi. Diğer yandan İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüpler de Derrick Köhn ile ilgileniyor. Özellikle Premier Lig ekiplerinin son haftalarda Köhn için Werder Bremen maçlarını yakından takip ettiği ve canlı izlediği öğrenildi.

Galatasaray'a yaklaşık 4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Köhn Türkiye'de 19 maçta forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu tamamı ilk 11'de olan bu 19 müsabakada 1 gol kaydetti.