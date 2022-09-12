Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Derin Sular filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Derin Sular filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Bu akşam 20:00'da Star TV ekranlarına gelecek olan Derin Sular filminin konusu ve oyuncuları film severler tarafından merak konusu oldu. Bir grup su altı araştırmacısının yer altındayken yıkıcı bir deprem olması sonrası, aylarca suyun altında yaşamak zorunda kalmalarını konu alan film araştırılmaya başlanıldı. Peki, Derin Sular filminin oyuncuları kimler? İşte haberimizin detayları... 

12.09.2022 - 17:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • Brian Duffield ve Adam Cozad tarafından senaryosu yazılan, yönetmen koltuğunda William Eubank'ın oturduğu Derin Sular filmi bugün ilk kez TV'de seyirci karşısına çıkıyor. 10 Ocak 2020 tarihinde beyaz perdeyle buluşan filmi izlemek isteyenler ise 'Derin Sular' filmi ile ilgili araştırmalara başladı. İşte Derin Sular filmine dair merak edilen ayrıntılar...

  • DERİN SULAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Derin Sular, deprem sonucu yer altı laboratuvarları yıkılan su altının güvenliği sağlamak için verilen ölüm kalım savaşını konu ediyor. Bir grup denizaltı ekibi, suyun altındaki laboratuvarlarında araştırma yapmaktadır. Bu çalışmalar devam ederken, okyanusun dibinde yıkıcı bir deprem meydana gelir. Deprem, laboratuvarda hasara neden olur. Bu sebeple araştırmacılar denizin altında mahsur kalır. Ölüm kalım savaşı veren ekip büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalır.

  • DERİN SULAR FİLMİ OYUNCULARI

    Kristen Stewart - Norah Price 

    Vincent Cassel - Captain Lucien 

    Mamoudou Athie - Rodrigo Nagenda 

    T. J. Miller - Paul Abel 

    Matthew Libatique - Liam Smith 

    Jessica Henwick - Emily Haversham 

    Gunner Wright - Lee Miller

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.