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Mersin'de derenin suyu kırmızıya döndü: Kimyasal atık iddiası!

Mersin'in Tarsus ilçesindeki derede suyun rengi kırmızıya döndü. Dereye kimyasal atık döküldüğü iddia edilirken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı

Giriş: 01.03.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin Tarsus'ta derenin rengi değişti bakanlık soruşturma başlattı - Mersin haberleri
DHA

Mersin'de kimyasal atık bırakıldığı iddia edilen derenin suyu kırmızıya döndü.

Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak ile Tozkoparan mahalleleri arasından geçen dereye yoğun kimyasal atık bırakıldığı iddia edildi. Dereye dökülen atık nedeniyle suyun rengi, kırmızıya döndü.

Renk değişimini fark edenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, dereden numune alarak inceleme başlattı.

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