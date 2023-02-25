Batı Avrupa coğrafyasında ortaya çıkan ve toprak ile o toprak üzerine yaşayan halkı, tek bir kişinin malı sayan derebeylik sistemi özellikleri nelerdir? Derebeylik sistemi nasıl yıkıldı? İşte, tüm detaylar…

Derebeylik Sistemi Nedir?

Orta Çağ Batı Avrupa’sında ortaya çıkan ekonomik, siyasi ve sosyal bir düzen olan derebeylik sistemi toprağa dayalı bir sistemdir. Senyör ya da Lord olarak isimlendirilen toprak sahiplerinin, bu topraklar üzerine serf olarak isimlendirilen köylüleri çalıştırması ve onlara az bir pay vererek, geri kalanı kendisine alması olarak tanımlanan derebeylik sistemi, yaklaşık 600 yıl boyunca Avrupa’ya damgasını vurmuştur.

Derebeylik Sistemi Nasıl Ortaya Çıktı?

Roma İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından, Avrupa siyasi ve ekonomik açıdan büyük bir gerileme dönemine girmiştir. Bu dönemde yaşanan siyasi boşluk ve ardından gelen güven problemleri, derebeylik ismi verilen bu feodal yönetim anlayışının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Ortaya çıkan bu yeni sistemde, feodal bey ya da derebeyi olarak isimlendirilen kişiler toprak sahibi olan Lord ve Senyörlerdir. Geniş toprakları içine alan ve birkaç köyden meydana gelen bu topraklar malikâne olarak adlandırılmış ve bu toprak üzerinde yaşan köylüler de bu topraklarda çalışmışlardır. Keskin bir hiyerarşiye sahip olan bu düzende, toprak üzerinde çalışan ve en alt sınıfa mensup olan köylüler serf olarak tanımlanmıştır.

Derebeyine ait olan topraklar üzerinde çalışan ve üretim yapan köylüler, yalnızca yaşamalarına yetecek kadar olan kısmı kendilerine alırlar; geri kalanı ise hem toprak sahibi hem de serflerin sahibi olan derebeyine bırakırlardı. Büyük payı kendisine alan derebeylerin görevi ise o topraklar üzerinde yaşamakta olan serflerin güvenliğini sağlamaktı.