Temeli, Tevbe Suresi 29. Ayet olması sebebiyle şeri bir vergi olan ve Hz. Muhammed döneminden itibaren ayni ya da nakdi olarak toplanan cizye vergisi neden alınır? Cizye vergisi seviyesi nedir? Cizye vergisi ne demektir sorusuna yanıtlar aradığımız içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Cizye Vergisi Nedir?

Cizye vergisi; İslam devleti bünyesi altında yaşayan gayrimüslim erkeklerden alınan bir şeri vergi türüdür. Kelime manası “karşılığını vermek” olan bu vergi türü, yılda bir kez olmak üzere gayrimüslim erkeklerden alınan bir vergi olarak dikkat çekmektedir. İslam devletlerinde bu vergiyi ödeyenler askerlik görevinden muaf tutulmuşlar, zimmet statüsü kazanmışlar ve bu kişilerin can ve mal güvenlikleri, bu vergi karşılığında devlet tarafından sağlanmıştır. Vergiyi ödemekle yükümlü olan kişinin ruh ve beden sağlığının bozulması, Müslüman olması ya da askerlik görevini yerine getirmesi gibi durumlarda ise bu yükümlülük ortadan kalkmış ve o kişiden cizye vergisi alınmamıştır.

Cizye Kimlerden Alınır?

Şeri bir vergi türü olan cizye; İslam devletinde yaşayan gayrimüslim erkeklerden alınan bir vergi türüdür. Kökenleri İslamiyet’ten öncesine dayanan ve Yunanlılar ile Romalılar tarafından da zamanında uygulanmış olan bu verginin İslam devletinde ilk uygulanması ise Hz. Muhammed döneminde gerçekleşmiştir.

İslam hukuku açısından incelendiğinde ise iki tür cizye vergisinden söz etmek mümkündür:

Barış Yoluyla Konulan Cizye Vergisi: Yapılan anlaşmanın esaslarına göre belirlenen bu cizye türünde, taraflardan biri tek başına ödenecek olan cizyenin miktarını değiştiremez.

Devlet Tarafından Doğrudan Getirilen Cizye Vergisi: Bu vergi türü ise yapılan fetihlerden sonra direkt devlet tarafından konan vergilerdir. Yeni fethedilen bölgelerdeki gayrimüslim unsurlar, fethi gerçekleştiren İslam devletinin belirlediği miktarda cizye vergisini ödemekle yükümlü olurlar.