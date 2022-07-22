Depresyonu mağlup eden sporcular!

Emil Cioran, ''Eczanelerde varoluşa karşı hiçbir özel ilaç yoktur." der. Kimileri yanıt bulamadıkları sorulardan, bazı insanlar da sevgi, ilgi, korunma gibi pozitif yaşantıların eksikliği ya da duygusal ve fiziksel şiddet nedeniyle depresyona girer. Geçmişten bugüne birçok üst düzey sporcu da bunu yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre erkekler finalini kazanan Noah Lyles, bu sporculardan sadece biri. Çocukken okulda zorbalığa uğrayan Lyles, ergenlik döneminde bunun sıkıntılarını hissetti. Haftada bir terapiste giden Amerikalı sprinter, ilaç tedavisi de aldı. Uzun yıllar bununla baş etmek zorunda kaldığını belirten 25 yaşındaki atlet, sporla hayata döndüğünü söylüyor.

Noah Lyles Dünya Atletizm Şampiyonası 200 metre finalinde 19.31 saniyeyle altın madalyaya ulaştı. Bu mesafede üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan Lyles, Jamaikalı sporcular Usain Bolt ve Yohan Blake'in ardından 200 metrede tarihin en iyi üçüncü derecesine imza attı. 25 yaşındaki sporcu 200 metrede dünya rekorunu 12 saliseyle kaçırdı. Noah Lyles otoriteler tarafından Usain Bolt'a ait 19.19 saniyelik rekoru kırabilecek en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Noah Lyles geçmişte depresyonla mücadele eden sporcuları da hatırlattı. 28 Olimpiyat madalyası olan Michael Phelps, kariyeri boyunca çeşitli anksiyete ve depresyon atakları geçirdiğini ve bunların kendisini içkiye yönelttiğini itiraf etmişti.

NBA'in yıldız isimlerinden DeMar DeRozan ise küçüklüğünden bu yana depresyonda olduğunu belirtmişti. Kariyerine Chicago Bulls'ta devam eden 32 yaşındaki yıldız hala psikolojik destek alıyor.

Dünya ve İspanya futbolunun özel yeteneklerinden Andres Iniesta da geçmişte depresyona giren sporculardan. 2009 yılında yakın arkadaşı Dani Jarque'yi kaybeden İniesta, 1 yıl psikolojik destek aldı.

2010 Dünya Kupası finalinde Hollanda'ya attığı golle ülkesinde şampiyonluğu getiren İspanyol yıldız, o günden sonra bir rahatlama hissettiğini söylüyor. Kariyerini Japonya'da Vissel Kobe'de sürdüren 38 yaşındaki İniesta, son dönemde fiziken yıpranmış haliyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Fransa Açık'ta 2018 ve 2019'da final oynayarak adından söz ettiren İsveçli tenisçi Robin Söderling kariyerinin en iyi döneminde büyük bir buhran yaşadı. 37 yaşındaki eski tenisçi, ''Dışarıda her şey yolunda gibiydi. İçimde ise bir fırtına kopuyordu. Evde otururken en ufak bir seste kendimim yere atıp, panik geçiriyordum. Google'da intihar yöntemlerini arattım. Ama yapamadım. Sonra destek almaya karar verdim'' şeklinde yaşadığı sıkıntılı günleri anlatmıştı.

Irkı, cinsiyeti ya da mesleği ne olursa olsun içinde bulunduğumuz dünya herkesi farklı yerlerinden yaralıyor. Yazıyı Sigmund Freud'un, ''Bir yaranın iyileşip iyileşemeyeceği, bu yaraya neden olan silaha bağlıdır.'' sözüyle bitirmek istedim. Sanırım o silahı bulup, imha ettiğimizde tedavi daha kolay olacaktır.