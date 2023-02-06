Depremzedelerin konaklaması için seferber oldular

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Sabaha karşı saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen ve Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde hissedilen deprem sonrası gerçekleştirecekleri koordineli çalışmalar hakkında bilgiler vermek üzere Aras, basın toplantısı gerçekleştirdi.

"BARINMA İHTİYACINI OTELLERİMİZLE KARŞILAYACAĞIZ"

Aras, otellerin organizasyonlarını yaptıklarını belirterek, “Bodrum’da afetten etkilenen tüm vatandaşlarımızı ağırlamaya hazırız. Onların sadece barınma değil tüm ihtiyaçlarını burada karşılamak için Bodrum’daki Oda ve Dernek Başkanlarımız ile birlikte hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEPREM BÖLGESİNDE VATANDAŞLARIMIZ CAMİLERİMİZDE KALABİLİR"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş´ta meydana gelen deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde din görevlilerinin rehberliğinde kalabileceklerini duyurdu.

Erbaş, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ekiplerimizle deprem bölgesinde milletimizin yanında olacağız. Deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerini kullandı.

"KONAKLAMA İHTİYACI İÇİN HAZIRIZ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, deprem bölgesine çok sayıda personel ve araç sevk ettiklerini belirterek, "Konaklama ile ilgili ihtiyaç duyulması halinde Antalya olarak hazırız. Afet Yardım Merkezi Cam Piramitte kuruldu, yardım etmek isteyenler 444 94 20 hattına ulaşabilir" dedi.

DEPREMİ YAŞAYAN ELAZIĞLILAR FUAR MERKEZLERİNE GİTTİ

Şiddetli depremi yaşayan Elazığlılar, güvenli alanlara akın etti. Deprem sonrası korkuyla kendilerini dışarı atan Elazığlılar, güvenli alanlara gitti. Korkudan eve gidemeyen vatandaşlar Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezine giderek konaklamaya başladı.

Ekiplerin çalışmalara devam ettiğini ifade eden Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Maalesef çok kötü bir deprem yaşadık. Bizler de belediyemizin Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre merkezini vatandaşlarımız için açtık. Vatandaşlarımızı şu anda burada ağırlıyoruz. Sıkıntılı bir süreçte vatandaşlarımıza sıcak bir ortam oluşturduk" dedi.

Depremi yaşayan vatandaşlardan Kazım Dayan, “Depremi hissettik beşik gibi sallandık. Allah devletimize zeval vermesin. Burası çok güzel güvenli” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan bir başkası ise "Depremde hepimiz çok korktuk. Korunabileceğimiz alanlara geldik. Burası iyi, Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz tüm imkanları seferber etti” diye konuştu.