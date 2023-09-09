Depremzedelere Shell-STK desteği

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Shell Türkiye, 6 Şubat depremlerinin ardından iyileşme ve kalkınma için çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanmış sosyal ve duygusal destek programları kapsamında Hatay'da bir dizi açılış gerçekleştirdi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile bir dayanışma ağı oluşturan şirket, Hatay Aşağı Ekinci 1 Konteyner Kent’te TEGV iş birliğiyle kurulan Shell Öğrenim Birimi, Belen’deki Basketbol Köyü Konteyner Kent’te TOG iş birliğiyle kurulan Shell Destek Merkezi ve Hatay-İzmir Konteyner Kent’teki TKDF Shell Mor Yerleşke’nin açılışlarını 7 Eylül tarihinde gerçekleştirdi.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, TOG Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, TKDF Başkanı Canan Güllü, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı

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Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, "Çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere bölge halkına sosyal ve duygusal destek sağlamak için harekete geçtik. Hedefimiz 2 yıl içinde en az 100 bin kişiye ulaşmak. Ayrıca, bölge kadınlarının ekonomik güçlenmesini sağlamak amacıyla Kadınların Elinden sosyal girişimiyle kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri Shell Select Marketler’de misafirlerimizle buluşturuyoruz" dedi.

'YILDA 15 BİNDEN FAZLA ÇOCUK YARARLANACAK'

Yapılan açıklamaya göre, Shell, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya’daki konteyner kentlerdeki toplam 12 öğrenim biriminin 8’i tamamlandı, 4’ü ise kurulma aşamasında.

Bu merkezlerde çocuklara eğitim ve sosyal etkileşim imkanları sunarak iyileşme sürecine katkı sağladıklarını belirten TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, "Deprem bölgesinde 17 Eğitim TIR’ımız Ateşböceğimizle çocuklarımıza sosyal-duygusal etkinlikler veriyor, yaşadıkları travmanın etkisini hafifletmeye çalışıyoruz. Shell Türkiye’nin desteği ile kurmakta olduğumuz öğrenim birimlerimizde yılda 15 binden fazla çocuğumuzun yararlanacak" dedi.

'DAYANIŞMA UZUN SOLUKLU OLMALI'

Kahramanmaraş ve Hatay'da 6-17 yaş ve 18-25 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 2 destek merkezi kuran Shell, gelişime yönelik eğitimler ve atölyeler sunuyor.

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Bu çalışmalar hakkında bilgi veren TOG Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, "Depremin üzerinden 7 ay geçti, şimdi toparlanmak ve iyileşme sürecine katkıda bulunmak için dayanışmanın daha uzun soluklu olması gerektiğine inanıyoruz. Destek Merkezleri fikri de bu inançla ortaya çıktı. Destek Merkezlerimizle, başta gençler ve çocuklar olmak üzere depremden etkilenen herkese sosyal ve duygusal destek vermeyi hedefliyoruz. Kitaplık, bilgisayarlı çalışma alanları, gençlerin hem öğrenip hem de üreteceği atölye alanlarının da bulunduğu bu merkezler, minimum 2 yıl boyunca bölge insanının güçlenmesine katkı sağlayacak" diye konuştu.

6 MOR YERLEŞKE 1 YIL BOYUNCA HİZMET VERECEK

Öte yandan, Shell Türkiye, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) iş birliğiyle Hatay ve Malatya'da 6 Mor Yerleşke kurdu.

Verilen bilgiye göre, bu merkezler kadınlara güvenli bir alan sunuyor ve sosyal ağlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı oluyor.

TKDF Başkanı Canan Güllü, söz konusu merkezler ile ilgili olarak, "Mor Yerleşkelerde, kadınların ve çocukların kendilerini rahat hissettikleri ve yargılanmadan kendilerini ifade ettikleri bir alan sunuyoruz. Bugün itibariyle 30 Mor Yerleşke’de depreme maruz kalanlara hizmet veriliyor. Yerleşkelerin 6’sı, Shell Türkiye tarafından kurularak 1 yıl boyunca hizmet vermesi için finanse edildi. Dünya Sağlık Örgütü normlarına göre dizayn edilen ve psikolog, sosyal hizmet uzmanı veya ebe ve hemşire, çocuk gelişimci ile hizmet verecek Mor Yerleşkeler yerelden istihdama da katkı sundu" bilgilerini paylaştı.