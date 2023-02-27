Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Müzik

Depremzedeler için Cambridge'de resital

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Cambridge Üniversitesi'nde bağış toplamak amacıyla piyano resitali verdi.

Giriş: 27.02.2023 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedeler için Cambridge'de resital
HABERTURK.COM

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımız için yaklaşık 3 haftalık matem sürecinin ardından, UNICEF'e yardım amacıyla fon toplamak üzere Cambridge, Gitron College'deki güzel Stanley Kütüphanesi'nde bir hayır resitali için sahneye geri dönmek ayrıcalıktı. Salon tamamen doluydu ve amacımız için muhteşem bir meblağ topladık" ifadelerini kullandı.
Piyano resitalinde toplanan yardımlar, UNICEF Türkiye Milli Komitesi'ne bağışlanacak.
Bu bağışlar çocuklara acil psikososyal destek sağlanması, ana su istasyonları ve hizmetleri ile sağlık ve beslenme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, çocuklar için kışlık giysi, battaniye, aile ve seyahat hijyen kitlerinin dağıtılmasında kullanılacak

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mısır Dışişleri Bakanı'ndan dayanışma ziyareti
Mısır Dışişleri Bakanı'ndan dayanışma ziyareti
Deprem felaketinde son durum
Deprem felaketinde son durum
Duygusal buluşma
Duygusal buluşma
Ünlü isimlerden moral ziyareti 
Ünlü isimlerden moral ziyareti 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.