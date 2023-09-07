Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Emlak Depremzede konutları için getirilen KDV muafiyetinin detayları belli oldu - Emlak Haberleri

        Depremzede konutları için getirilen KDV muafiyetinin detayları belli oldu

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedelere bağışlanacak konutlara yönelik KDV muafiyetinin usul ve esasları belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:44 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afet konutlarında KDV muafiyetinin detayları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar KDV'den müstesna olacak.

        İstisnanın kapsamına, AFAD ile imzalanan protokol çerçevesinde afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler girecek. Konut niteliğinde olmayan yapıların (işyeri, fabrika, alışveriş merkezi, cami, park, okul, hastane, sosyal tesis gibi) inşası ile mevcut konutların tadil, bakım ve onarımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamında olmayacak.

        REKLAM

        MESLEK KURULUŞLARI İSTİSNADAN FAYDALANABİLECEK

        İstisnadan faydalanılabilmesi için kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının AFAD ile bağış protokolü imzalaması gerekecek.

        İstisna, konutun inşasına yönelik mal ve hizmet alımlarını kapsayacak. Bir arada bulunan konutların yapımına ilişkin altyapı işleri, site içi yollar, istinat duvarı, perde duvarı, çevre duvarı ve benzerlerine ilişkin mal ve hizmetler istisna kapsamında değerlendirilecek. Çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, spor alanı ve benzerlerinin yapımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamında olmayacak.

        Ayrıca, konutların mütemmimi niteliğindeki mutfak dolabı, konut sahibi kişilerce sökülüp taşınamayacak olan banyo dolabı ve vestiyer, panel radyatör, kombi, duşakabin, küvet ve benzerleri istisna kapsamında yer alacak, mobilya, beyaz eşya, perde, avize, televizyon ve benzeri eşyalar ise istisnanın dışında tutulacak.

        AFAD'a nakdi olarak yapılan bağışlar kullanılarak, bu kurum tarafından yaptırılan konutlara ilişkin mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanmayacak.

        REKLAM

        Öte yandan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının istisna kapsamında inşa ettikleri konutların AFAD'a bedelsiz teslimi de KDV'den istisna tutulacak. İstisna, AFAD ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan teslim ve hizmetlere uygulanacak. İnşa edilen konutların 31 Aralık 2024 tarihinden sonra bağışlanması istisna uygulamasını etkilemeyecek. İstisnadan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın faydalanabilecek.

        PROJE KAPSAMINDA ALINACAK MAL VE HİZMET LİSTESİ AFAD'IN ONAYINA SUNULACAK

        Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bağışlayacakları konutlara ilişkin uygulama projesini hazırlayacak ve proje kapsamında alınacak mal ve hizmet listesini AFAD'ın onayına sunacak.

        Meslek kuruluşları, AFAD tarafından onaylanmış olan mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra AFAD'la imzalanmış protokolün bir örneğiyle KDV mükellefiyeti bulunuyorsa bağlı bulundukları vergi dairesine, bulunmuyorsa inşa edilecek konutların bulunduğu yerdeki vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa istisna belgesi almak için başvuruda bulunabilecek.

        İstisna belgesi, kanunda belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilecek. Sürelerin revize edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süreler de güncellenecek.

        İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilecek. Mal ve hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgesini kapattıracak. Ayrıca, istisna kapsamında teslimde bulunan veya hizmet ifa eden mükelleflerin mal ve hizmet alımları genel hükümlere göre KDV'ye tabi olacak.

        Öte yandan 15 Temmuz 2023 tarihinden önce kurumların aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası uygulamasına devam edileceğinden KDV Genel Uygulama Tebliği'nin ilgili bölümlerinde düzenleme ve değişiklikler yapıldı.

        KDV Genel Uygulama Tebliği ile proje uygulaması getirilen ancak tebliğin yürürlüğünden önce istisna belgesi almak suretiyle veya verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülen proje uygulaması dışında işlem yapanların da 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren proje uygulaması kapsamında istisna belgesi almaları gerektiği yönünde düzenlemeye gidildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Turist akınına 'giriş ücretli' çözüm
        Turist akınına 'giriş ücretli' çözüm
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Habertürk Anasayfa