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        Depremzede çocuklar milli maçtaydı

        Hepsiburada, "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında depremden etkilenen Kahramanmaraşlı çocukları iki gün boyunca İstanbul'da ağırladı. Çocuklar, program kapsamında İstanbul turu yaptıktan sonra Türkiye - Ukrayna milli basketbol maçında millileri tribünden destekledi

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        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 07:39
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        Depremzede çocuklardan milli destek
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        Hepsiburada, Şubat ayında hayata geçirdiği “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programı ve ilkokul-ortaokul çağındaki nitelikli materyallere ulaşmakta zorluk çeken çocuklara destek vermek üzere hayata geçirdiği “Bir Gülüş Yeter” projesi kapsamında, depremden etkilenen Kahramanmaraşlı 18 çocuğu İstanbul’da ağırladı.

        İki gün boyunca İstanbul’da kendileri için özel hazırlanan programa katılan çocuklar, güne tekneyle Boğaz turu yaptı ve ardından Salı günü oynanan Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçını Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ile birlikte izledi.

        Çocukların maçta açtığı “Milli Takımımızı Olimpiyat Dönüşü Kahramanmaraş’a Bekliyoruz” yazılı pankart tribün tarafından alkışlandı.

        Çocuklar ertesi gün Legoland’i ziyaret ederek gezilerini eğlenceli bir şekilde noktalayacaklar.

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