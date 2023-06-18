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Depremzede çocuk kazada yaşamını yitirdi

Türkiye'nin 11 ilinde yaşanan deprem felaketinin ardından, ailesi ile birlikte Hatay'dan Muğla'ya yerleşen 15 yaşındaki İlke Yeşilkaya, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Giriş: 18.06.2023 - 17:42 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzede çocuk kazada yaşamını yitirdi
İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İlke Yeşilkaya hayatını kaybetti. Kız çocuğunun Hatay'da deprem sonrası Fethiye'ye geldiği öğrenildi.

Kaza, Karaçulha Mahallesi çevre yolu mezarlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatay’dan deprem nedeniyle ailesiyle birlikte Fethiye’ye gelerek Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu’nda kalan İlke Yeşilkaya (15), çevre yolunda bulunan bir marketten alışveriş yaptı. Yeşilkaya'ya mezarlık kavşağı mevkiinde yaya geçidinden geçerken, Y.Ç.İ. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yeşilkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Y.Ç.İ. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden İlke Yeşilkaya’nın cansız bedeni nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen kız çocuğunun yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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