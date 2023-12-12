"2019'da da yeniden restorasyon görmüş ve restorasyon sonrasında da burasına bir kültür merkezi, devamında da bir mutfak sanatları merkezi şeklinde 2 fonksiyon yüklenmiş" diyen Vali Masatlı, şöyle devam etti: "Burası, buradaki insanlarımıza ve dışarıdan gelen misafirlerimize hizmet etmiş. Tabii bu halini görünce insan biraz duygulanıyor ama şuna inanıyoruz ve ümit ediyoruz ki inşallah yeniden ihya edeceğimiz tarihi meclis binamız ve Adalı Konağı'mız eskisinden daha fonksiyonel olacak ve daha önemli hizmetlere imza atacak."