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Depremde sonrası Diyarbakır'da son durum: Diyarbakır'da kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İşte detaylar...

Deprem sonrası Diyarbakır'da son durum: Diyarbakır'da ölü ve yaralı sayısı kaç?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Başta merkez üssü olmak üzere birçok 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yıkım yaşanan iller arasında yer alan Diyarbakır'da ise acı bilanço netleşmeye başladı. İşte Diyarbakır'da ölü ve yaralı sayısında son durum....

Giriş: 06.02.2023 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay meydana gelen Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminin verdiği hasar ile ölü ve yaralı sayıları hakkında açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da ölü ve yaralı sayısını ve hasar durumuna ilişkin bilgileri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

     

  • DİYARBAKIR'DA SON DURUM NE?

    Yaşanan depremler sonrasında valiliklerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Deprem birçok ilde hissedildi. 

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,"Diyarbakır'da 14 vefat var" ifadelerini kullandı.

  • "TOPLAMDA 284 CAN KAYBI VAR"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • "10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada.

  • Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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