Uzmanlar tarafından son yüzyılın en büyük felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin ardından, ölenlerin kimlikleri ve isimleri gündeme geldi. Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi 10 ili vuran deprem felaketinde enkaz altında mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, "Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı?" İşte Kahramanmaraş depreminde ölenlerin isimleri ve kimlikleri hakkında merak edilenler...