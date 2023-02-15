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Depremde Nurdağı'ndaki Hazreti Ukkaşe Türbesi de yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi ile çevresinde caminin de olduğu yapılar yıkıldı, enkaz altıda kalan bir kişi hayatını kaybetti. İlçe merkezine 19 kilometre mesafedeki türbenin içerisinde bulunan sanduka ise zarar görmedi

Giriş: 15.02.2023 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş depreminde Hazreti Ukkaşe Türbesi de yıkıldı - Haberler
AA

Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Gaziantep'te Hazreti Ukkaşe Türbesi de yıkıldı. Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Nurdağı ilçesi merkezine 19 kilometre mesafedeki Durmuşlar Mahallesi'nde bölgeye hakim bir noktada yer alan Hazreti Ukkaşe'nin makamının da bulunduğu türbe depremde çöktü.

Cami tamamen yıkılırken, türbenin içerisinde bulunan sanduka ise zarar görmedi.

Türbenin yanında bulunan revaklar da yıkıldı, bir kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

ZİYARETÇİLER ÜZGÜN

Gaziantep'te yaşayan ve depremin ardından bölgeyi ziyarete gelen Sinan Yılmaz, AA muhabirine, afet sonucu yıkılan caminin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Depremden sonra caminin yerle bir olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanında türbeye ziyaretçi geldiğini anlattı.

Talip Yılmaz, bu zamana kadar böyle bir felaket görmediklerini ifade etti. Kendi evlerinin de depremden etkilendiğini belirten Yılmaz, "Burayı gördük çok üzüldük ama her şey Allah'ın takdiri." dedi.

BURADA ŞEHİT EDİLDİĞİ BELİRTİLİYOR

Türbe Hazreti Muhammed'in sahabelerinden olan ve bölgede yaşadığı rivayet edilen Ukkaşe Bin Mihsan el-Esedi adına yapıldı.

Hazreti Ömer döneminde İslam dinini tebliğ için bölgeye geldiği rivayet edilen Hazreti Ukkaşe'nin, burada şehit edildiği belirtiliyor.

Gaziantep ve Kahramanmaraş yöresinde birçok kişinin ondan esinlenerek çocuklarına Ökkeş ismi verdiği biliniyor.

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