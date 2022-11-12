Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) yönetiminde Türkiye genelinde ilk kez bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat öncesinde vatandaşlar uyarı mesajı ile bilgilendirilirken, uyarı mesajı gelmeyenler ise soruna çözüm aradı. Peki Deprem tatbikatı mesajı bazı telefonlara neden gitmedi? Deprem uyarı mesajı nasıl aktif edilir? İşte detaylar...