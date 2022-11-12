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Deprem tatbikatı mesajı bazı telefonlara neden gitmedi? Deprem uyarı mesajı nasıl aktif edilir?

Deprem tatbikatı mesajı bazı telefonlara neden gitmedi?

Türkiye genelinde ilk kez bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 12 Kasım’da 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde Türkiye genelinde AFAD koordinasyonunda Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yapıldı. Tatbikat öncesinde vatandaşların telefonuna uyarı mesajı gitmesi ise dikkat çekti. Bazı vatandaşlara uyarı mesajının gelmemesi endişe yaratırken, uyarı bildiriminin nasıl aktif edileceği ise sıkça dile getirilir oldu. İşte Deprem uyarı mesajının nasıl aktif edileceğine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

Giriş: 12.11.2022 - 21:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) yönetiminde Türkiye genelinde ilk kez bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat öncesinde vatandaşlar uyarı mesajı ile bilgilendirilirken, uyarı mesajı gelmeyenler ise soruna çözüm aradı. Peki Deprem tatbikatı mesajı bazı telefonlara neden gitmedi? Deprem uyarı mesajı nasıl aktif edilir? İşte detaylar...

  • DEPREM TATBİKATI MESAJI BAZI TELEFONLARA NEDEN GİTMEDİ?

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde ve KKTC'de saat 18.57'de gerçekleştirilen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'nda bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesinin nedenini açıkladı.

     

  • AFAD Başkanı Yunus Sezer, tatbikat sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz" dedi.

     

  • DEPREM UYARI MESAJI NASIL AKTİF EDİLİR?

    AFAD Başkanı Yunus Sezer konuya dair yaptığı açıklamada,

    "Telefonların bazı ayarlarının yapılması gerekiyor. Mesajların gitmemiş olma ihtimali var. Özellikle telefonlarda Simas bildirim butonları var. Bu butonun aktif hale getirilmesi gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz bu uygulamanın aktif hale getirilmesi." ifadelerini kullandı.

     

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