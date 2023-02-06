Deprem sonrası kişilerde travma sonrası stres bozukluğu yaşanabilir

Deprem, doğanın korkutucu olaylarından bir tanesi ve insanlarda derin yara izleri bırakabiliyor. Hastalık, ölüm, doğal afet gibi büyük ve dramatik olaylar kişileri, psikolojide "travma sonrası stres bozukluğu" denilen bir durumun içine sokabiliyor.
Bunu yaşayan kişiler genelde olay karşısında aşırı korkmuş, çaresiz hissetmiş ve beklenmedik şekilde kendisini durumun içinde bulmuş olabiliyor. Bu süreç, kişinin ruhsal sağlığında izler bırakabiliyor.
Peki, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığınızı nasıl anlarsınız? İşte, belirtileri...