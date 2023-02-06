AFAD IBAN NO İLE BAĞIŞ YAPMA
Aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir. EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
KIZILAY TİCARİ ŞUBE
TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
Banka Swift Kod No : TVBATR2A